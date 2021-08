Un bug en el software de Razer permite conseguir permisos de admin en Windows con solo enchufar un ratón

Cuando enchufamos un periférico de Razer en nuestro ordenador, el PC instala automáticamente el software Razer Synapse. Este, en pocas palabras, es un software de gestión que, entre otras cosas, permite controlar la iluminación de los dispositivos con RGB, modificar el comportamiento de los periféricos y, debido a un bug, escalar privilegios para convertirse en administrador de Windows.

Así lo ha descubierto el usuario @j0hnh4t, un investigador de seguridad que ha publicado el proceso en su perfil de Twitter. Aparentemente, el problema reside en que cuando conectamos un ratón de Razer al PC Windows descarga el ejecutable y lo ejecuta con un proceso con privilegios de sistema.

El bug, que ha sido reconocido por Razer en un correo enviado a Xataka, requiere que el posible atacante tenga acceso físico al ordenador y, por supuesto, un dispositivo de la compañía que poder enchufar a él. Es lo que se conoce como una LPE (vulnerabilidad de escala de privilegios locales) y funciona de la siguiente manera.

Cuando conectamos un periférico de Razer al ordenador, Windows 10 descarga RazerInstaller.exe. Una vez hecho, el ejecutable se inicia a una través de un proceso de Windows que se ejecuta con privilegios de sistema, por lo que el propio programa de instalación de Razer obtiene esos mismos permisos.

Need local admin and have physical access?

- Plug a Razer mouse (or the dongle)

- Windows Update will download and execute RazerInstaller as SYSTEM

- Abuse elevated Explorer to open Powershell with Shift+Right click



Tried contacting @Razer, but no answers. So here's a freebie pic.twitter.com/xDkl87RCmz