Un youtuber compra un ordenador por 1 euro: esto es todo lo que ha podido hacer con él

Los ordenadores de sobremesa más económicos de la actualidad, sin contar el monitor, rondan los 300 euros. ¿Pero si pudiésemos comprar un equipo completo por un fragmento de ese precio? Más ambicioso aún, ¿si solo estuviésemos dispuestos a gastar solo 1 euro? ¿Qué obtendríamos? Un youtuber polaco lo ha intentado, aunque ha conseguido algo, digamos.... un tanto retro.

Según recoge Gry-Online, el joven, conocido como Kepuexe, encontró un ordenador completo por dicho precio en eBay y no dudó en comprarlo. La carcasa amarillenta de la torre y del monitor nos hablan de unas buenas décadas de antigüedad. Veamos cuáles son las especificaciones de hardware de este equipo y qué es lo que el youtuber ha podido hacer con él.

El ordenador de 1 euro

El ordenador Mark PC 586 tiene una placa base Gigabyte GA-586TX3, un procesador Intel Pentium MMX a 166 Mhz, un tarjeta gráfica Elsa Winner 1000 PCI de 2 MB (con chip gráfico S3), 32 MB de memoria RAM y un disco duro de 4 GB de almacenamiento. Desafortunadamenfte no tenía un sistema operativo instalado, por lo que Kepuexe debió instalar uno.

¿Qué sistema elegir para un equipo de 1997? Windows 98 fue su elección, por lo que tras insertar el disco en una de sus dos bandejas de CD (la única que funcionaba) y hacer algunos ajustes en la BIOS procedió a formatear la unidad de disco duro e instalar el sistema y los drivers correspondientes para poder utilizarlo como si estuviese en la década de los noventa.

Tras probar la disquetera, pasó al siguiente nivel: probar las capacidades del ordenador con juegos, eso sí, todo con un monitor con una resolución de 640 x 480 píxeles y DirectX 5.2. Entre los títulos que logró disfrutar se encuentran 'Rally Racing 97', 'Juez Dredd Pinball' y 'Jazz Jackrabbit', con majestuosos gráficos de la época, claro.

La aventura de Kepuexe con el ordenador no fue mucho más lejos, al menos según su vídeo publicado en YouTube. No obstante, el joven asegura que por solo un euro logró obtener una plataforma de juegos antiguos. Y ciertamente no está equivocado. Un euro se tradujo en algunos momentos de diversión, eso sí, con un importante plus: algo de nostalgia garantizada.

