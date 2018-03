Vladimir Putin muestra las nuevas armas nucleares de Rusia con un vídeo donde el blanco es Florida, EEUU

El presidente ruso creyó que era una buena idea presentar sus nuevas armas nucleares a través de una simulación donde el impacto se llevaba a cabo en Mar-a-Lago, en la costa oeste de Florida, justo donde está la "Casa Blanca de Invierno" del presidente Trump.

Vladimir Putin compareció ante la Asamblea Federal Rusa como parte de su discurso anual, que por momentos se tornó en campaña para la reelección estando a menos de un mes de las elecciones presidenciales. Gran parte de su discurso se centró en la nueva capacidad militar de Rusia, todo bajo un tono nada sutil que apuntaba a Estados Unidos y la OTAN como sus principales enemigos.

La primera arma que mostró fue el RS-28 Sarmat, un enorme y avanzado misil balístico intercontinental (ICBM) diseñado para lanzar ataques nucleares a cualquier parte del mundo. Que además, según Putin, es capaz de evadir los sistemas de defensa antimisiles bajo cualquier condición.

Y para demostrar el poder de este nuevo misil, Putin lo presentó en vídeo bajo una mezcla de imágenes reales con animación 3D, donde el arma tenía como objetivo "La Casa Blanca de Invierno" del presidente de los Estados Unidos en Florida. Aunque aquí hay que señalar que dicha animación no es nueva, ya que Rusia la ha usado en algunas ocasiones desde 2015, donde en todas las ocasiones, dichas armas apuntan a Florida.

Ante el anuncio de este nuevo misil, Putin señaló sin miedo a Estados Unidos como el responsable de esta nueva arma, ya que ambas naciones tenían un acuerdo que limitaba la cantidad de antimisiles balísticos que cada país podía usar, el cual fue firmado en 1972. Pero en 2001, la administración del presidente Bush decidió retirarse del tratado.

