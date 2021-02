Quien controla las redes, controla el estado: los militares de Myanmar ordenan bloquear Facebook, WhatsApp e Instagram

Facebook, WhatsApp e Instagram han dejado de estar disponibles en Myanmar, después de que los militares hayan ordenado a los operadores locales bloquear el acceso a estas aplicaciones, según ha denunciado la organización Access Now.

MPT, el operador más grande del país, pertenece parcialmente al estado y ahora queda bajo la influencia de los militares tras el golpe de estado. Con este movimiento, los más de 50 millones de habitantes de Myanmar (y más de 22 millones de usuarios de Facebook) han perdido acceso a una de las redes más importantes del país y una de las principales vías de comunicación e información.

Según la orden de los militares, los operadores locales deberán bloquear el acceso a Facebook debido a que, según su visión, las redes sociales están "perturbando el restablecimiento de la estabilidad en el país".

NetBlocks, que rastrea el uso global de Internet, ha publicado varios mensajes donde confirma que MPT ha bloqueado las aplicaciones de Facebook en su red. Adicionalmente, Telenor, uno de los cuatro grandes operadores, expresa sus "graves preocupaciones por la violación de los derechos humanos", pero ha cumplido con la orden de la junta de Myanmar, según apunta Techcrunch.

⚠️ Confirmed: Facebook, Instagram, Messenger and WhatsApp servers are now restricted in #Myanmar on state-owned internet provider MPT; real-time metrics show selective filtering in place even as basic connectivity is restored following military coup 📉 📰 https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/psiYZMIium

El bloqueo de las comunicaciones está establecido al menos hasta la medianoche del 7 de febrero.

BREAKING: Myanmar’s government is now blocking Facebook (including Instagram, WhatsApp, and Messenger) until Feb 7 at midnight.



Over 22 million people use Facebook in Myanmar, and it’s a critical tool for citizens to share information and organize. #KeepitOn https://t.co/E5Y46xuE7P