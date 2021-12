Qué son las apps de rastreo de existencias y cómo ayudan a encontrar artículos escasos como la PlayStation 5

Todas las navidades hay productos con pocas existencias que son difíciles de encontrar, pero este año la escasez de suministros, y en especial la de semiconductores, está haciendo que conseguir determinados regalos muy codiciados sea una auténtica odisea. Buena muestra de ello son los múltiples problemas que muchos usuarios están teniendo para hacerse con la joya de la corona de estas fiestas: la PlayStation 5.

Unas dificultades que pueden paliar, al menos en parte, las aplicaciones de rastreo de existencias, unas herramientas que monitorizan un ingente número de tiendas online -hasta 33, según ha comprobado Xataka- para detectar en tiempo real cuándo vuelve a haber stock del producto en el que estemos interesados y nos alerta por diversas vías: notificación móvil, con o sin sonido, ventana emergente en el navegador o correo electrónico.

Estas aplicaciones se han vuelto tremendamente populares en Estados Unidos, donde podemos encontrar varias opciones, pero en España aún no están muy extendidas. Aunque en nuestro país hay pocas alternativas, los interesados en rastrear el stock de productos escasos pueden recurrir a HotStock, que opera en Reino Unido y cuenta con muchas tiendas en su catálogo que hacen envíos internacionales. Sí, sé que no es lo ideal, pero no es mala elección si se quiere desesperadamente un artículo imposible de encontrar por vías convencionales.

HotStock tiene una gran variedad de productos que monitorizar, entre ellos, por ejemplo, la PS5. Si entramos en la página de la popular consola, observamos que muestra información en tiempo real del stock de comercios como Amazon -en sus tiendas de Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania-, la tienda de Sony, Stockx, Hamleys, eBay o Currys, entre otras. Todas las mencionadas con envíos a España.

Para recibir alertas de HotStock basta con registrarse en su web o en la app, buscar el producto del que queremos que se nos alerte cuando vuelva a estar disponible en cualquiera de los comercios e inscribirse en la alerta. Al hacerlo, nos darán varias opciones para recibir los avisos.

Otro rastreador de existencias interesante es Nowinstock, aunque más para Estados Unidos que para Europa. Esta herramienta tiene versión española, a diferencia de HotStock, pero con muy poca variedad de tiendas en comparación con la estadounidense. Tomando como referencia de nuevo la PlayStation 5, encontramos que sólo monitoriza Amazon y eBay, mientras que en EEUU cuenta con comercios como GameStop, Walmart o Verizon, además de Amazon y eBay. Las alertas de esta web llegan por SMS, correo electrónico, Telegram y notificaciones del navegador.

En España también encontramos Camelcamelcamel, una web que cuenta con un hándicap importante: sólo monitoriza productos de Amazon.

Otras opciones

Si pedir a una tienda extranjera no nos convence y queremos tener más opciones de las que ofrecen Nowinstock y Camelcamelcamel, podemos optar por seguir cuentas de Twitter o canales de Telegram que alertan de la disponibilidad de los productos que nos interesan. La única desventaja de este sistema es que sólo se podrán seguir una serie de artículos muy limitados y, en general, bastante populares.

Así, por ejemplo, encontramos cuentas de Twitter y canales de Telegram para seguir el stock de las PlayStation 5 y canales de Telegram para la Xbox Series X, pero no para otro tipo de productos, como determinados modelos de portátiles o electrodomésticos que también escasean.

Otra opción es activar las alertas de los productos que nos interesan en cada comercio electrónico. Esta posibilidad existe desde hace algún tiempo en tiendas como Amazon o PCComponentes y, si bien abarcan muchas menos alternativas que las anteriores, también puede ser de utilidad.

Por último, se puede recurrir a la búsqueda manual recurrente en comparadores de precios como Kelkoo, Idealo, Twenga o Google Shopping. Estas webs no permiten crear alertas cuando los productos vuelvan a estar disponibles, pero sí dan la posibilidad de comprobar qué tiendas lo tienen en stock en el mismo momento en el que hacemos la búsqueda.

Imagen 1 | Duncan C