Las ofertas de trabajo más locas del mundo tech: cuando piden más años de experiencia de los que tiene el propio software

En la búsqueda de un programador senior, hay algunas empresas que exigen unos requisitos desmesurados. Por pedir que no falte, pero en ocasiones los años de experiencia solicitados son directamente imposibles de cumplir.

Estas son algunas de las ofertas de empleo que sorprendieron al sector en el momento de su publicación. La mayoría de ellas ya no están accesibles, sea porque ya han caducado o porque rápidamente se dieron cuenta que las pretensiones eran quizás demasiado altas.

12 años de experiencia en Kubernetes

Una oferta publicada en Intellijobs por IBM para la India llamó la atención por solicitar "un mínimo de 12 años en la administración y gestión de Kubernetes". Se trata de un sistema libre para la automatización y manejo de contenedores, diseñado originalmente por Google a mediados de 2014 y donado a la Cloud Native Computing Foundation.

La oferta se publicó a mediados de 2020 y si hacemos cuentas es fácil darse cuenta que ese requisito de años estaba completamente fuera de lugar. El 'Cloud Native Infrastructure Engineer / Architect' que buscaba IBM se convirtió en una de las ofertas más representativas de este tipo de requisitos imposibles.

En ocasiones ni el creador podría aplicar al puesto

Sebastián Ramírez es el creador de FastAPI, pero ni siquiera él podría haber aplicado a la oferta de trabajo donde le pedían 4 años de experiencia. Ramírez no daba más detalles sobre la oferta de trabajo, pero sí ponía de manifiesto que él creó el framework de Python 1,5 años antes. Es decir, la oferta de trabajo solicitaba más del doble de años de experiencia de los posibles.

"Quizás es tiempo de repensar que los años de experiencia equivalen al nivel de habilidad", apuntaba el creador de FastAPI. Una reflexión que a tenor de las ofertas señaladas aquí es bastante acertada.

I saw a job post the other day. 👔



It required 4+ years of experience in FastAPI. 🤦



I couldn't apply as I only have 1.5+ years of experience since I created that thing. 😅



Maybe it's time to re-evaluate that "years of experience = skill level". ♻ — Sebastián Ramírez (@tiangolo) July 11, 2020

7 años de React

La primera versión de React se lanzó a mediados de 2013. La biblioteca Javascript de Facebook es muy solicitada, pero también es fácil encontrar a múltiples usuarios informando que se han encontrado con ofertas de React donde se piden hasta 7 años, rozando el límite.

A través de la discusión sobre una oferta de React se expone el debate de hasta qué punto hace falta tanta experiencia en React. "¿Qué tipo de aplicación necesita un conocimiento tan profundo?", se pregunta el usuario Michael Taylor.

Is there even 7 years of stuff to learn about react? What exactly does an application do that requires 7 years of react knowledge to build? You can get a PHD in computer science in that time, is React a common thesis topic? 🤣 — Michael Taylor (@hammer_mt) May 7, 2021

Ni Java ni Python se libran

Pese a ser lenguajes muy conocidos y utilizados, incluso con ellos suelen contarse anécdotas sobre ofertas de trabajo descabelladas. Un usuario cuenta que en 2001 vio una oferta de una compañía que buscaba entre 10 y 15 años de Java. Teniendo en cuenta que el lenguaje se originó en 1995.

En el caso de Python, Guido van Rossum, su creador, publicaba en Google+ la historia de cuando su experiencia con Python llamó la atención de una empresa. Qué menos. Al menos en este caso sí se cumplían los requisitos.

Guido van Rossum, the creator of Python, would get emails because he has "experience with Python".



"How many years of experience do you have?"



"All of them"https://t.co/nZUA4X2BNd — 2ndBillingCycle (they/them) (@2ndbillingcycle) November 24, 2020

Requisitos extremos para perfiles junior

La petición de muchos años de experiencia es una práctica habitual y tiene sentido cuando la responsabilidad del puesto es acorde. Pero es injusto cuando además el puesto se presenta como para programadores con menos experiencia. En 2017, una empresa de Seattle publicaba en TechFetch una oferta de trabajo que solicitaba más de 10 años de experiencia en iOS y competencias en otros idiomas, pero el puesto era para un perfil junior.

I have an alert set up for information security internships on LinkedIn and this was one of them. These requirements are crazy. pic.twitter.com/sVIxd1TiXQ — BeatrixKiddo (@kitwyce_) July 8, 2020

Experiencia en AWS, preferiblemente Azure

Los años de experiencia no es el único error que se comete en estas ofertas de trabajo locas, también hay ejemplos de que se solicita un conocimiento sin tener muy claro qué significa. En una oferta para un desarrollador en la nube se pedía experiencia con "AWS, preferiblemente Azure". Difícil de entender ya que Azure es de Microsoft y AWS son los Amazon Web Services. Su principal competidor.

De 10 a 12 años de experiencia con NodeJS

Quizás Ryan Dahl recibió un correo similar al que explicábamos de Guido van Rossum. La empresa india Mastek Ltd publicaba una oferta donde solicitaba entre 10 y 12 años de experiencia con NodeJS. Algo difícil teniendo en cuenta que la primera versión se lanzó en 2009. Técnicamente es posible cumplir los requisitos, pero pocos más allá de su propio creador seguramente cumplan el perfil de lo solicitado.

I was contacted by a recruiter looking for devs who have 10-12 years of experience in NodeJS.



NodeJS was released in May 2009.



I recommended Ryan Dahl(creator of NodeJS) to them.



How high are these recruitment guys?#worldwar3 #falz #nodejs — IRIKA (@gideon_jerome) June 17, 2020

8 años de Swift

Swift se lanzó en 2014. Pese a eso, el usuario kevinkaywho comentaba en 2017 haber encontrado una oferta que pedía más de 8 años de experiencia con Swift. La popularidad del lenguaje de programación creado por Apple es alta, pero difícilmente se pueda tener tanta experiencia.

Found a job opening that requires 8+ years of Swift experience.



Swift is a programming language that came out 3 years ago. — iDK ➡️ Elysium (@kevinkaywho) August 18, 2017

5 años de Flutter

Flutter llegó en 2017. Aún así, una oferta de trabajo mostrada por el usuario Mariano Zorrilla explica que en Santa Fe se solicitaba un ingeniero con de 3 a 5 años de experiencia utilizando Flutter, con el añadido de "comprobable". Unos requisitos descabellados donde quizás los ingenieros de Google sí puedan optar al puesto si tenemos en cuenta el baremo mínimo.

5 years of Flutter experience?! 🤔🤔🤔 Maybe Google engineers? 😋 pic.twitter.com/TlDPpSCcvT — Mariano Zorrilla (@geekmz) October 29, 2019

8 años de experiencia con Blockchain

VISA buscaba un especialista en blockchain con 8 años de experiencia en el trabajo de aplicaciones distribuidas basadas en Ethereum. Un anuncio que llamó la atención de la comunidad al tener en cuenta que Ethereum solo existía desde hace menos de 3 años. La oferta fue publicada en 2018 y Ethereum es de julio de 2015. Aunque fuera Bitcoin la criptomoneda a la que se referían, todavía seguiría siendo complicado pues solo habían pasado nueve años.

