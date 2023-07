Necesito teleasistencia incluso fuera de casa: estas son todas las opciones

El curso 2022 se cerró con más de 350.000 personas en las listas de dependencia y con 9,5 millones de personas mayores (casi un 20% de la población total española), según el INE. Buena parte de ellas, aún al cargo de los familiares (o con cierto grado de independencia), requieren servicios como el de las medallas de teleasistencia, botones que suelen funcionar a modo de pulsera o colgante, conectados a un teléfono fijo y mediante el cual es posible llamar a un contacto predeterminado o a los servicios de emergencias con tan solo una pulsación.

La principal problemática con estos servicios reside en su principal limitación: suelen funcionar tan solo en el propio domicilio. Los grandes operadores vinculan estos servicios de teleasistencia a la línea fija, haciendo imposible su uso fuera de la vivienda habitual. Desde Xataka hemos buscado algunas de las alternativas para que nuestros mayores puedan comunicarse con los servicios de emergencia o con el contacto que hayan fijado incluso fuera de su hogar.

Configurar cualquier gama de entrada

La primera opción que vamos a darte no requiere apenas inversión: puedes utilizar cualquier teléfono Android viejo que tengas por casa o comprar cualquier gama de entrada económico. Un buen complemento para facilitarle la vida a la persona que lo vaya a usar es comprar una base cómoda para colocar el teléfono y tenerlo conectado a la corriente. De esta forma, nuestro familiar no tendrá que estar pendiente de si el teléfono tiene batería o no.

Con Button Mapper puedes hacer que cualquier botón del teléfono llame directamente a un contacto de emergencia

El siguiente paso será descargar la aplicación Button Mapper. Esta app, como su propio nombre indica, permite vincular cualquier tecla del teléfono a la acción predeterminada que queramos. Configuraremos que, al pulsar el botón de volumen (o, si es un Galaxy antiguo, será más cómodo configurar el gran botón central que tenían), se abra la opción de marcación directa, en la que tendremos configurados los contactos de emergencia.

Teléfonos con botón SOS

Otra opción a barajar es la compra de un teléfono con conectividad de red y botón SOS integrado. Además del botón para emergencias, estas alternativas suelen venir con teclas de marcación rápida, para que podamos asignar un contacto a cada número del marcador. Situar este tipo de teléfonos, junto a una base que esté a mano de la persona, y una lista clara para que pueda consultar a qué persona corresponde cada número, es otra opción bastante recomendable.

Si compramos un móvil SOS, lo único que necesitamos es una tarjeta SIM y asignar el contacto de emergencia a dicho botón

Hay algunas alternativas interesantes, como el Artfone. Cuesta tan solo 28,99 euros en Amazon, tiene conectividad de red y permite marcación directa con el botón SOS. Pueden asignarse hasta cinco contactos a los que llamar para que, si algún familiar no puede cogerlo, llame al siguiente, o al 112 en última instancia.

Por un poco más de dinero, hay alternativas como el Easyfone, con base de carga incluida. Es un teléfono 4G también con botón SOS y teclas bastante grandes para que sea fácil marcar cualquier otro contacto.

Pulseras con botón SOS y tarjeta 4G

Una opción similar a la del teléfono 4G, es la de recurrir a pulseras comunicadoras. La SaveFamily tiene un botón SOS que llamará al 112 o al contacto que le hayamos configurado. A través de la pulsera, con micrófono integrado, la persona podrá comunicarse de forma sencilla.

Del mismo modo, viene con GPS integrado para que podamos localizar a la persona a través de la propia app del reloj. Cuenta también con notificaciones sobre posibles caídas, enviando mensajes al contacto de emergencia en el caso de que detecte que ha pasado algo.

Otra opción es el Neki Senior, un reloj que en lugar de ir vinculado a la SIM que nosotros compremos, se enlaza a un servicio propio con tarifa de 12 euros al mes, 30 euros al trimestre o 99 euros al año. Integra la propia SIM del fabricante, y cuenta tanto con sistema de localización como con botón SOS para llamar de forma rápida a cualquier contacto.

El Seniordomo Protect es una opción similar al Neki. En este caso, está conectado a una centralita operativa durante las 24 horas del día. Esta centralita se encarga de llamar, en orden, a los distintos contactos que hayamos configurado mediante su app. Tampoco le falta localización por GPS, y cuenta con el extra de que puede medir incluso el pulso. El servicio cuesta 120 euros al año.

La última opción es la más sencilla de todas. Es un localizador + comunicador con tan solo un botón SOS y un botón de micrófono para hablar. Tiene localización GPS y requiere de una tarjeta SIM, nada más. Es la alternativa menos compleja para personas mayores, siendo resistente al agua y al polvo mediante IP67.

La dificultad de la búsqueda

Propuestas las soluciones, creo conveniente esclarecer el grado de dificultad al que se enfrentan tanto personas que requieren este tipo de servicios como los familiares que les ayudan a buscarlos. Las opciones más útiles son algunos de los teléfonos 4G con botón SOS que hemos encontrado tras bucear en Amazon, todos ellos de vendedores independientes, sin vinculación concreta a un operador, sin un servicio de atención al cliente claro en castellano, configurados en inglés, etc.

Tampoco es posible realizar configuraciones más óptimas en Android, como la de algún tipo de botón externo Bluetooth que se vincule al teléfono y pueda ejecutar una app o acceso directo, como el de un contacto rápido asignado en el launcher.

Pese a ello, sigue habiendo opciones para que nuestros mayores puedan comunicarse con los servicios de emergencia o con los contactos que hayan asignado a sus pulseras o móviles SOS, la mayoría de ellas bastante económicas.

Imagen | Junta de Andalucía

