Mucho texto: Estados Unidos baraja resumir por ley los interminables términos y condiciones de uso

"Siguiente, siguiente, siguiente". Esta frase resume perfectamente cómo la inmensa mayoría de usuarios interactúan con los servicios, apps y herramientas que hay disponibles en Internet. El problema es que antes de cada "siguiente" hay un extenso (extensísimo) texto de términos y condiciones que explica qué aceptamos a la hora de usar esa herramienta. Leerlo es importante, pero seamos sinceros, pocos lo hacen.

Según un informe, tardaríamos 17 minutos en leer los T&Cs de Facebook, casi diez minutos en leer los de Instagram, 25 minutos en leer los de Tinder y más de una hora en leer los de Microsoft (que incluyen todos sus servicios). ¿La idea de Estados Unidos para hacer que estos textos sean más asequibles? Obligar a las empresas a publicar un resumen.

"Mucho texto"

Tal y como detallan en el Washington Post, un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses está "presionando" para que los usuarios puedan comprender mejor los términos y condiciones que, en resumidas cuentan, aceptan cuando usan una app o acceder a un servicio. Según el citado medio, el objetivo es "hacer resúmenes fáciles de digerir de sus condiciones, como una etiqueta nutricional".

Este proyecto de ley tiene como nombre "Ley TLDR" (en inglés "Too Long, Didn't Read", en español "Demasiado largo, no me lo he leído"). Bajo esta, las plataformas tendrán que publicar sus T&Cs resumidos, señalar si se han visto afectados por violaciones de datos y qué datos personales recogen.

Esto es algo que viene explicado en esos T&Cs y en la política de privacidad, pero normalmente son textos largos, densos, técnicos y algo complejos, sobre todo para el usuario menos docto en la materia. Según Lori Trahan, una de las diputadas que impulsan este proyecto, esto está provocando que los usuarios no puedan tomar "decisiones informadas" sobre si merece o no la pena usar una herramienta.

La Ley TLDR se aplicaría a sitios web y apps comerciales, pero eximiría a algunas pequeñas empresas. Organismos como la FTC (Comisión Federal de Comercio) y los fiscales se encargarían de hacer cumplir esta ley, que todavía está sobre la mesa. No obstante, es una buena iniciativa para mejorar la transparencia del sector y permitir que el usuario esté más informado.

No es la primera vez que se esgrime la idea de que debería haber resúmenes de los T&Cs. Allá por 2014, una encuesta desveló que solo el 7% de los usuarios se leían este texto. En 2017, una encuesta de Deloitte desveló que el 97% de los usuarios de entre 18 y 34 años aceptaban los términos sin leer. No está nada mal, sobre todo si tenemos en cuenta este otro estudio que señala que, de media, un usuario ve 1.462 políticas de privacidad al año.

Términos y condiciones de 500px. A la izquierda el texto legal y a la derecha el resumen.

Hay empresas que ya hacen esto, como 500px y Pinterest. En sendos T&Cs, las dos compañías explican de forma resumida qué supone en la práctica todo el texto legal que hay en los términos. En la imagen superior puedes ver un ejemplo extraído de 500px.

También hemos empezado a verlo en las tiendas de aplicaciones, como en la App Store y próximamente en Google Play. En App Store, por ejemplo, podemos ver de forma muy gráfica qué datos usan las apps y juegos para rastrearnos y qué datos pueden vincularse con nosotros, así como una pequeña explicación de qué es exactamente cada parámetro.

