Huelva de Tronos: cómo promocionar tu provincia convirtiéndola en el opening de Juego de Tronos

La Ermita del Rocío se eleva por bloques como si de Desembarco del Rey se tratase, las Minas de Riotinto hacen las veces del Muro de la Guardia de la Noche y las tres carabelas de Colón se elevan sobre el mar como las Islas del Hierro. Es la provincia de Huelva, con muchos de sus monumentos más reconocibles, convertida en el opening de Juego de Tronos, un vídeo que ha circulado en las últimas semanas por redes sociales por su acertada adaptación de la cabecera de la popular serie de HBO a la región andaluza.

Tras este llamativo vídeo no se encuentra ningún organismo público ni empresa de turismo, sino Lourdes Delgado, una estudiante del Máster de Motion Graphic y Dirección Creativa de la Escuela de Nuevas Tecnologías que decidió hacer un homenaje a su tierra convirtiéndola en el opening de Juego de Tronos para su trabajo de fin de máster (TFM). Un proyecto que nunca pensó que pudiese convertirse en un fenómeno viral.

“Pensé que una adaptación de la cabecera de Juego de Tronos podía gustarle a mucha gente, porque es una serie muy popular, pero nunca imaginé que llegaría a esto”, explica Lourdes a Xataka, y señala que el vídeo, de apenas un minuto de duración, le llevó tres meses de trabajo intenso, dedicándole unas 8 horas al día. Porque ella se encargó de todo, con la excepción de la música, desde el modelado de todo lo que aparece en el clip hasta la texturización de los objetos, la grabación y el montaje.

Para elaborar el vídeo ha usado Cinema 4D, un software de creación gráfica y animación 3D que permite modelar -es decir, reproducir digitalmente y en tres dimensiones objetos reales-, texturizar y animar. Una vez tenía las distintas partes del vídeo creadas y animadas, las unió e introdujo la música con Adobe Premier y añadió algunos efectos con Adobe After Effects.

El proceso de creación

El primer paso, tras presentar la idea y que le fuese aprobada por profesores del máster, fue planear los elementos que aparecerían y la secuencia del vídeo a través de un storyboard. Después comenzó con el modelaje 3D: para algunos monumentos encontró diseños en internet que podía usar, pero muchos no existían y tuvo que hacerlos ella misma.

“Una de las cosas que más he tardado en hacer es el muelle del Tinto -el que aparece en el vídeo montándose solo conforme avanza la cámara sobre él- porque tenía muchas piezas y un recorrido curvo. Además, tuve que rehacer el modelo un par de veces, porque cuando lo tenía casi terminado me di cuenta de que no podía animarlo como había planeado. Yo esperaba poder hacerlo de una manera que no pude; ahí se vio un poco mi inexperiencia”, confiesa.

Conforme iba consiguiendo los distintos modelos en 3D de los monumentos fue pensando en su disposición en el mapa y el modelaje del terreno, con los distintos paisajes que caracterizan a la provincia de Huelva: de la costa bañada por el Atlántico a la sierra, pasando por el Parque Nacional de Doñana o las Minas de Riotinto.

Para cada una de las zonas que componen el vídeo -la ciudad de Huelva, la costa, el condado o la sierra- creó proyectos diferentes en Cinema 4D para que el archivo no pesase demasiado y, después, cuando decidió dónde colocar las cámaras y grabó los planos, juntó las distintas partes en Adobe Premier.

“No he podido ser todo lo rigurosa que me habría gustado al poner las cosas justo en su sitio, geográficamente hablando, porque algunas no me cabían por el tamaño que tenían. Tuve que reubicarlas tratando de ser lo más fiel posible a la realidad”, explica. Tampoco ha podido, señala, recoger en su vídeo todos los monumentos y lugares de interés de la provincia de Huelva, por falta de espacio y tiempo, así que ha decidido seleccionar los que incluiría basándose en sus gustos personales.

Una vez creados todos los elementos que componen el vídeo, había que ponerlos en movimiento. Algunos fue necesario moverlos a mano, pero para otros usó herramientas de automatización de las animaciones para agilizar el trabajo. Y cuando todo se desplazaba como quería, Lourdes fue haciendo los planos fotograma a fotograma, para que no se le escapase ningún detalle, y cuando completaba los planos los pasaba a Premier para unirlos a los demás e introducir la música.

Para la música, Lourdes recurrió a unos antiguos compañeros de carrera, que habían hecho una versión flamenca de la banda sonora original del opening con motivo del rodaje de algunas escenas de Juego de Tronos en la localidad sevillana de Osuna.

Como detalles finales, cabe destacar que los animales que aparecen en el anillo inicial son típicos de la provincia de Huelva, como el cerdo ibérico, los flamencos o la gamba, y en los créditos aparecen miembros de la familia de Lourdes.

Repercusión

“Sabía que se iba a compartir entre gente de Huelva, pero nunca imaginé que tendría esta repercusión”, explica la autora de un vídeo que se viralizó durante los últimos días de 2021 y que ha superado las 200.000 visualizaciones totales en este tiempo al sumar las cifras de las distintas plataformas en las que ha difundido.

Una muchacha llamada Lourdes Delgado ha hecho esta maravilla como TFM.



Es @motionlour en Instagram.



No la conozco de nada. pic.twitter.com/2TBejkP4PO — Narciso Rojas (@rojasnarciso) December 28, 2021

Una repercusión que le ha valido para que muchos profesionales del sector la conozcan y se hayan interesado por su trabajo y su perfil profesional, aunque señala que todavía no ha tenido ninguna propuesta firme de trabajo o para participar en algún proyecto.

“Me están llegando muchas propuestas para concertar una llamada y conocerme, sobre todo por LinkedIn, aunque también por Twitter o Instagram. No me esperaba esto en absoluto”, confiesa.