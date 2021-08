Este mapa de Internet es una curiosa e interesante representación de las webs más populares y muchos de los aspectos de la red de redes en 2021

Aunque Internet, como red de redes, es un ente no tangible que convive con nosotros desde hace años (para muchos, desde su nacimiento), es posible crear mapas para visualizar su actividad o su estructura. Aunque no hablamos precisamente de casos como el mapa de todos los cables submarinos que le dan forma a Internet, si no de ver Internet como quien desplegase un mapa hace siglos.

Evidentemente, no podemos hablar de muchos siglos con Internet, ni siquiera de uno. Aunque la red que en cierto modo mueve el mundo lleva décadas funcionando (concretamente desde 1969, como vimos al hablar de que Internet no es la WWW aunque hasta Google lo dijese), aún no da para contar más de cien años. Pero eso no quita que la gente una vez más haya dado rienda suelta a su creatividad, en este caso ordenando Internet de una manera muy curiosa.

Una curiosa visión de lo que cada día vemos en cualquier pantalla

Se trata de uno de los mapas de HalcyonMaps, que en realidad es una versión actualizada del que Martin Vargic (su creador) describe como un clásico de su web. Tanto el primero como la versión 2.0 son una maravilla de este creador, que nos plasma la red como si fuese uno de los mapas de la Edad Media avanzada, por la estética y los tonos.

El mapa es una verdadera pasada, sobre todo viéndolo a máxima resolución. Lo que es la representación gráfica cartográfica no se asemeja a los continentes tal cual los conocemos, pero tampoco son formas casuales, y para ello podemos echar un ojo también a los marcos.

Si observamos el marco superior, de izquierda a derecha, nos encontramos con lo que puede ser una especie de guía de las webs por tamaño: las regiones más grandes son las webs que más tráfico tienen, según la herramienta Alexa (que es una referencia bastante habitual para estos aspectos). Concretamente se ha plasmado el top 500, viendo que Google, YouTube o Facebook forman regiones notablemente grandes.

Quizás sorprenda ver que Facebook sigue siendo hoy en día un "continente" tan grande, tras haber visto descensos del tráfico en algunas regiones y por el ascenso de otras redes sociales como TikTok, si bien hay que tener en cuenta que aquí se refleja el tráfico web y que según el índice de Alexa la de red de Mark Zuckerberg es la sexta web más visitada. Además, en uno de los mini-mapas mundiales que ubica en las esquinas, Facebook aparece como la red social más popular, aunque no ha detallado la fuente de estos datos en concreto, si bien las "ciudades" del "país" Instagram merecen mención (Nicky Minaj, Kim Kardashian, Beyoncé...).

La agrupación de cada país o región en la masa continental tampoco es al azar. Explica Vargic que ha agrupado webs de una categoría similar y que hay "varios miles de los sitios web más populares". Al centro de este mapa ha situado los buscadores y los ISP (proveedor de servicios de Internet), viendo que se plasma como un archipiélago de cinco grandes islas (Chrome, Safari, Edge, Opera y Mozilla, los cinco principales navegadores, según el creador) que encierran otras más pequeñas correspondientes operadoras y otros servicios.

Si vamos más allá del tamaño que ocupa cada dominio, vemos hallazgos curiosos como en la región para Blogger, con lo que parece una especie de albufera o lago con dos isletas que dibuja la forma del logo de la popular web de creación de blogs. Tampoco faltan detalles y referencias en el nombre de los mares, como por ejemplo el mar QWERTY (por la extendida disposición de teclados) o el océano de la Banda Ancha (eso no podía ser sólo un mar). Y ojo, los CEOs de las webs/servicios se representan como capitales, como podemos ver en el caso de Jack Dorsey y Twitter.

La manera de colorear las regiones puede retrotraernos a uno de esos mapas antiguos que comentábamos, pero cada región en realidad tiene un color según cuál sea el que domine en su logo (por ejemplo, el rojo para YouTube). Y al sur de todo, un continente blanco y gigante cual Antártida, llena de misterios por descubrir: la Dark Web, con ciudades como Porn City.

Una actualización para reflejar la historia de la red en la última década

Más allá de entretenernos buscando dominios y pequeños guiños como el que comentábamos de Blogger, lo curioso es que este mapa, a diferencia del primero que hizo el artista, refleja muchos de los aspectos que han ido ocurriendo en Internet en los últimos años. Por ejemplo, vemos que en una parte de los adornados marcos (a la izquierda, abajo) vemos una lista de los sitios web bloqueados en China, algo que ni Google pudo cambiar.

También vemos el peso del gaming, una industria que según Newzoo ha crecido en los últimos años (y se espera que lo haga más en los siguientes). Vargic ha incluido una lista de los videojuegos más vendidos de la historia, según parece a nivel absoluto (es decir, teniendo en cuenta los de PC, los de Nintendo Switch y el resto de dispositivos).

Interesante también que haya plasmado el porcentaje de usuarios de Internet en cada país (sin saber qué fuente de datos ha usado), viendo que según lo que muestra en España estaríamos entre los países en los que más del 90% de habitantes es usuario (en 2020). ¿Y el coste de la banda ancha? Según el mini-mapa que lo refleja, en Mauritania y Turmekistán.

A Martin Vargic le ha costado prácticamente un año haber creado esto, según él mismo dice, lo cual no es de extrañar dado el detalle y el aparente mimo que ha puesto en esta original manera de plasmar la red de redes en 2021. El creador además reflexiona en la utilidad que tendrá este mapa para que en un futuro vean cómo era Internet antes y añade que desde el nacimiento de la World Wide Web en 1989 ha sido un no parar de ascensos y descensos de los sites, viendo cómo en algunos casos se ha alimentado quizás un comportamiento tildado en ocasiones de monopolio, la aparición de las censuras (como la que comentábamos de China) o las polémicas por el uso de los datos privados de los usuarios.

Imágenes | Halyconmaps