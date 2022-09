Este fregadero se hace "invisible" cuando lo usas y se controla desde una pantalla táctil

En los últimos tiempos, muchas partes del hogar se han vuelto inteligentes. Las cerraduras, los timbres, los enchufes, la iluminación, los termostatos, las neveras. La lista sigue, pero, ¿qué ha pasado con los fregaderos? En 2021 empezamos a ver soluciones "autolimpiables", como el Teka PureClean, pero este año BSH ha presentado un modelo tan interesante como ambicioso. Estamos hablando del Solitaire: The Waterbase.

La novedad, como era de esperarse por estas fechas, llega desde el IFA 2022, un evento que estamos cubriendo a fondo en Xataka. Allí hemos descubierto este curioso fregadero cuyo diseño no pasa desapercibido, eso sí, solo por momentos. Es que la esencia de The Waterbase es hacerse "invisible" cuando no está en uso. Y además trae muchas otras funciones interesantes como ofrecer varios tipos de agua y secar paños. Veamos.

El fregadero para las cocinas abiertas

El eje del The Waterbase gira en torno al diseño y a la funcionalidad. En cuando a lo primero, que destaca por sus líneas elegantes, la compañía explica que ha buscado que el fregadero sea tan armonioso visualmente como muchos de los otros elementos y electrodomésticos que están en la cocina, principalmente en tiempos en los que las cocinas han dejado de ser espacios separados y ahora están más integrados.

Como podemos ver en las imágenes, la tapa de The Waterbase puede adoptar diferentes posiciones. Completamente baja, como cualquier fregadero tradicional, y al ras. Esta posición, denominada Infinity Cover hace que el fregadero sea "invisible" al crear una superficie continúa con estética uniforme, aunque el grifo permanece en su sitio, según BSH para afectar la funcionalidad, es decir, puedes utilizarlo con la tapa elevada.

Otra de las características interesantes de este fregadero es que ofrece seis tipos de agua, los cuales buscan cubrir diferentes tipos de necesidades de los usuario. Agua sin gas a temperatura ambiente, agua fría con gas en dos niveles de intensidad, agua caliente a 80 °C y agua caliente en temperatura de ebullición. También tiene compartimentos para secado de utensilios, platos, paños y otros elementos de cocina.

Este fregadero cuenta además con una pantalla táctil que permite controlar todas sus funciones. Cuando esta no se emplea, reduce su brillo hasta apagarse, aunque está disponible nuevamente con un toque. Asimismo es compatible con la aplicación Home Connect para smartphones, que indica cuando es necesario reemplazar el filtro de agua, el cilindro de CO2 o actualizar el software del fregadero.

BSH asegura que The Waterbase estará disponible en diferentes versiones en el primer trimestre de 2023. No dice cuánto costará, pero señala que "el precio estará en el segmento de gama alta". Si quieres uno toca esperar.

