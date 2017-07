El Fidget Spinner "resucitó" el cubo de Rubik

¿Quién no ha visto en la calle, en los parques, en las puertas de los coles, a niños con un pequeño aparatito entre manos que no para de dar vueltas? La mayoría de la población (sobre todo los que tienen hijos en edad escolar) está al tanto de ese juguete que ha sido la moda de este recién acabado curso: el Fidget Spinner.

Un juguete que, por otro lado, ha causado controversia en algunas aulas porque según muchos profesores, distrae a los alumnos. Alumnos que no pueden parar de darle vueltas, y vueltas y vueltas. Y esto nos ha hecho preguntarnos: ¿puede el Spinner haber despertado su interés por los juguetes 1.0?

¿De dónde sale el Fidget Spinner?

Aunque antes de dar respuesta a esa cuestión, queremos enmarcar un poquito el origen del Fidget Spinner.

Si estás pensando que este juguete es algo novedoso, algo que se han inventado los chinos en un momento dado de este año… Nada que ver. El Spinner tiene ya más años que los niños que lo usan: más de dos décadas de vida a sus espaldas.

Fue Catherine Hettinger, estadounidense, la inventora de este juego que vive ahora su momento de auge. Aunque lo cierto es que no sabemos cuánto tardará en venirse abajo como el resto de modas entre niños y adolescentes.

En sus inicios fue creado con un propósito concreto: ayudar a niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Un juguete para combatir el estrés que también nos ha llevado a preguntarnos qué tiene de “especial” con respecto a otros juguetes manuales más conocidos por todos nosotros por el tiempo de vida que tienen y el éxito que cosecharon entre otras generaciones. Juguetes como pueden ser el yoyó, el cubo de Rubik o la peonza.

Juguetes que, aunque parecen haber desaparecido, hay datos que confirman que no es así.

Desde la llegada del Spinner se han incrementado las ventas de otros juguetes manuales

Hemos hablado con Amazon, distribuidor por excelencia, y nos han confirmado que han incrementado la venta de este tipo de juguetes durante estos 6 primeros meses del año, justo desde que el Spinner comenzó a poblar las aulas españolas.

“El número de unidades de peonzas, cubos de Rubik y yoyós vendidos en Amazon.es en lo que va de año, es un 25% superior al mismo periodo del año anterior”, aseguran desde la compañía.

También el portavoz de Toys "R" Us en Estados Unidos, Meghan Sowa, le confirmaba a The New York Post el aumento de ventas de este tipo de juguetes.

“Hemos visto un aumento en las ventas de cubos de Rubik, yoyós y otros juguetes que mantienen las manos ocupadas. Artículos que llevamos vendiendo durante décadas”, asegura Sowa.

“Fue entonces cuando nuestros expertos compradores hicieron una investigación y vieron el increíble “ruido” que estaban haciendo el Spinner y el Rubik”, aseguró. “Inmediatamente tomamos la decisión de aumentar nuestros pedidos para que llenasen de nuevo los estantes”.

Estantes que han estado completamente repletos de ese pequeño Fidget Spinner también en Europa, donde sus ventas se dispararon un 158% a finales del pasado mes de abril, cuando vivieron un auténtico boom, según el comparador de precios Idealo.es.

Imágenes: Dankeck, Pexels, Myriams-Fotos, Lworth