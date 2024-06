El astronauta Pablo Álvarez y Bill Gates comparten un truco para recordar datos en los exámenes: el Método de loci

Aunque ya te hemos contado que aprenderse las lecciones de memoria no es la mejor forma de estudiar, en casos puntuales, como al estudiar fechas históricas o determinados datos, el uso de la memoria es inevitable.

Más allá de determinarla un factor genético –como sí sucede con el cociente de inteligencia—, investigacionesdel Instituto Donders para el cerebro y la Universidad de Stanford sugieren que la memoria es una habilidad que se puede entrenar mediante estrategias de mnemotecnia para mejorarla.

El método de loci: asociar datos con imágenes en tu cerebro. Una de los métodos mnemotécnicos más extendidos para desarrollar las capacidades de memoria se conoce como método de loci, plural de la palabra locus en latín, que significa lugares o ubicaciones. Su nombre conceptualiza muy bien esta técnica ya que consiste, básicamente, en asociar informaciones con imágenes o lugares en tu cerebro, y generar un relato.

Su nombre en latín tampoco es casual, ya que esta técnica ya la usaba Cicerón en la antigua Roma para memorizar sus discursos ante el senado romano, pero su invención es incluso anterior remontándose a la Grecia clásica de la mano de Simónides de Ceos, un poeta griego que recordó los nombres de todos los que murieron en el derrumbe del techo de un templo, gracia a una imagen mental.

El truco de Gates para acordarse de los datos. Bill Gates es un firme defensor de esta técnica y así lo ha manifestado en su página personal. El fundador de Microsoft reconoció que no tiene memoria fotográfica, pero usa una técnica que aprendió con el libro ‘Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything’ de Joshua Foer. El millonario utiliza la técnica que aprendió en este libro, manteniendo en forma su mente.

“La gente que gana concursos de memoria utiliza ciertas técnicas para visualizar las cosas, desarrolladas principalmente en la antigua Grecia. Construyen una especie de palacio de la memoria que consiste, literalmente, en visualizar una casa con muchas habitaciones, donde hay personas y cosas diferentes, y que representan lo que se quiere recordar”, contaba Gates.

El ‘Palacio mental’ de Gates. La técnica consiste en utilizar los mecanismos de memoria visual, espacial y de asociación, para crear atajos deductivos que te llevan al dato que necesitas recordar. Es decir, no recuerdas directamente el dato, sino que al cerebro le resulta mas sencillo “contar un relato” que relacione con el dato a recordar.

Esta técnica consiste en crear “espacios imaginarios compartimentados” a modo de casa o un lugar con todo lujo de detalle. Habitualmente, resulta mucho más sencillo utilizar referencias que ya conoces, como tu casa, tu escuela, el lugar de trabajo, etc. Una vez hecha la imagen del lugar, es necesario ubicar la información, imaginada de la forma más visual y exagerada posible. De ese modo, el concepto a recordar se asocia a un determinado lugar de la escena y resulta más fácil recuperarlo cuando se vuelve a entrar en la sala imaginaria.

Primero una choza, después un palacio. Bill Gates reconocía que, aunque el método es aparentemente sencillo, es necesario ejercitarlo para conseguir mejores resultados y recordar cada vez más datos. Por ello, es conveniente comenzar a ponerlo en práctica con imágenes mentales de lugares familiares y hacer el ejercicio colocar “objetos” mentales en una habitación. Con la práctica se puede ir incrementando el número de referencias hasta construir mansiones con más habitaciones que las de Jeff Bezos.

De hecho, una prueba de que el método funciona, es que el astronauta español Pablo Álvarez confesaba en una entrevista para Xataka que utilizó este método mnemotécnico para superar una dura prueba de memoria en el proceso de selección.

