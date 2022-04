Así es Yanjin, la ciudad más estrecha del mundo: más de 300.000 habitantes y menos de 300 metros de ancho

Tan fuera de lo común y surrealistas son las dimensiones de Yanjin, un condado de la ciudad-prefectura de Zhaotong, en el suroeste de China, que más parece sacado de un cuento de fantasía que del atlas geográfico. A lo largo de su historia la población ha ido creciendo siguiendo el cauce del río Nanxi y al abrigo de las montañas. Y eso, con el paso de los años, le ha conferido una fisionomía peculiar, tan alargada que a menudo se presenta como "la ciudad más estrecha del mundo".

Méritos no le faltan para ostentar ese récord extraoficial, desde luego. Según detalla el youtuber Guizhou Li Jun, que el año pasado rodó un documental sobre la población con ayuda de drones que supera ya los 1,2 millones visualizaciones, en su punto más estrecho el asentamiento —enclavado en la provincia de Yunnan— mide 30 metros de ancho y en el más amplio no pasa de los 300.

A pesar de su peculiar estructura, casi de pasillo, la población ha ido creciendo en vertical, con edificios y torres de viviendas que serpentean por la orilla del Nanxi y se encaraman a sus aguas.

En total Li Jun calcula que en el condado residen unas 376.000 personas, aunque otras fuentes elevan el padrón total por encima de las 400.000. Sus imágenes aéreas muestran grupos de edificios de varias alturas, negocios, aparcamientos y el tráfico que se desliza por las calles asfaltadas.

El haber crecido a lo largo de kilómetros, encajada entre laderas escarpadas y a los pies de un río marca en gran medida el paisaje de Yanjin. La población está separada por las aguas turbulentas del Nanxi y dispone de varios puentes que conectan las dos orillas. Para estar preparada cuando sube el nivel de las aguas y ante la escasez de terreno, algunos edificios se alzan sobre pilares. Yanjin está a más o menos dos horas y media del centro de Zhaotong, una urbe con abundantes edificios.

