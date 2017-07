21 libros que el equipo de Xataka recomienda para tus lecturas de verano

Ya está aquí el verano, y con él un poco más de tiempo libre que podemos aprovechar por ejemplo para leer. Si quieres aprovechar estas fechas para hacerlo pero necesitas ideas sobre qué leer, hoy te traemos una lista de lecturas con algunos de los libros favoritos de los editores xatakeros. 21 libros de lo más variado para que tengas donde escoger.

Tenemos de todo, desde fantasía y ciencia ficción hasta divulgación y muchos otros géneros. Aún así, vamos a ir proponiéndote los libros por el orden alfabético de sus títulos. Aquí tienes nuestras propuestas:

Being Digital, de Nicholas Negroponte

Recomendado por Javier Lacort

Cuenta la historia de algunos medios de comunicación y tecnologías para hablar de cómo estamos viviendo una digitalización, y con ella estamos pasando de un mundo de átomos a un mundo de bits (átomos del papel en el que leemos un periódico a bits que componen de la forma más básica el contenido que leemos en una pantalla, por ejemplo). Está escrito en 1995 y en ese momento de la tecnología hay que contextualizarlo, aunque el autor comentó hace poco que está trabajando en una reedición para ponerlo al día con esa misma idea como punto de partida.

Dark Matter, de Blake Crouch

Recomendado por César Muela

Del creador de la trilogía de novelas de 'Wayward Pines', recientemente convertida en serie de TV de FOX, llega 'Dark Matter', un thriller que te atrapa de principio a fin y que parte de una premisa muy básica: ¿qué pasaría si cambiaras una decisión importante que tomaste en tu vida? ¿serías más feliz?. Blake Crouch usa una narrativa muy directa, llena de acción y, sobre todo, jugando con la idea de que existen mundos paralelos. Quizá la parte científica no sea la más elaborada ni verosímil, pero el trasfondo y los giros argumentales te harán replantearte muchas cosas.

El hallazgo, de Damon Carter

Recomendado por Pedro Aznar

El verano es el mejor momento para navegar por mundos remotos, y eso es lo que nos propone esta novela de aventuras con trasfondo de ciencia-ficción: viajar a los remotos confines de la galaxia donde un mensaje inesperado es capaz de ser más poderoso que la guerra que estaba acabando con la humanidad. Un relato intenso con varios giros interesantes para leer bajo esas estrellas estivales sobre las que nos gusta soñar.

El jugador, de Iain M. Banks

Recomendado por Alejandro Nieto

La ciencia ficción de Iain Banks nos sumerge en un universo muy completo, donde coexisten múltiples civilizaciones en distintos niveles de desarrollo. Una de ellas, la Cultura, ha alcanzado tal nivel que nadie tiene necesidad de trabajar, y aunque en principio no interfieren con otras civilizaciones menos desarrolladas en la práctica hay grupos que lo hacen.

De todo este universo creado por el maestro y desgraciadamente ya fallecido Banks, El Jugador destaca como uno de sus mejores libros. Y es que mezcla los juegos de mesa (muy populares en la Cultura), con las intrigas políticas de este universo y con civilizaciones crueles aunque bastante desarrolladas. Si hay que empezar a leer a Banks lo mejor es hacerlo por este libro. Y si te gusta la ciencia ficción y los juegos de mesa su lectura es imprescindible.

El mundo hasta ayer: ¿Qué podemos aprender de las sociedades tradicionales?, de Jared Diamond

Recomendado por Antonio Ortiz

Está estupendo Diamond en este obra en la que vuelve a sus temas habituales: civilizaciones, antropología y la búsqueda de consilencia entre varias disciplinas para derivar en una obra de divulgación difícil de encajar en una sola de ellas

En "El mundo hasta ayer" traza una línea entre los por qués de las diferencias entre las sociedades antiguas y las actuales - en esto brillante - y pasa también a reflexionar sobre lo perdido y lo ganado (en esto más discutible). Fascinante en algunos capítulos (los niños, la crianza, el infanticidio, el papel de los ancianos) en los que además parece relajar sus anteriores tesis que, aunque no lo explicitara, entroncaban con la antropología marxista de Harris; flojea en el de la religión - poca evidencia, mucha especulación - y resulta un tanto innecesario el de la sal y el azúcar en la alimentación.

En todo caso, un libro estupendo, que se lee de continuo en estado de fascinación intelectual

El nombre del viento, de Patrick Rothfuss

Recomendado por Samuel Fernández

Es una novela de fantasía épica sobre un mago/arcanista/guerrero llamado Kvothe que comienza a contar su historia a un escriba en una taberna, y así te introduce en el origen de su vida y sus estudios. No es frecuente que a día de hoy nazcan sagas con tanta fuerza (tal vez también hay que contar a Abercrombie) y la de Kvothe merece la pena. Lo malo es que si te enganchas caerás también en El temor de un hombre sabio, y la tercera parte aún no se ha publicado

El paciente, de Juan Gómez-Jurado

Recomendado por Anna Martí

Este libro logró secuestrar mis sentidos y me metió en la historia de lleno sin darme cuenta. El paciente en este caso es hospitalario pero es muy especial, aunque la trama se centra más bien en otros personajes y ámbitos a consecuencia de lo que su tratamiento supone. Son situaciones cuya solución se plantea muy compleja desde un principio, lo cual aún te engancha más porque quieres saber cómo van a salir de ésa o cómo van a conseguir lo que sea.

Giros argumentales, intriga, investigaciones, personajes curiosos y dilemas de los de romperse bastante la cabeza con el “¿Qué harías tú?“, de los que dura poco si eres devoralibros. El que más me ha gustado de este autor, aunque tiene otro en la misma línea muy buenos como Cicatriz (si os gustan las novelas de intriga).

El problema de los tres cuerpos, de Cixin Liu

Recomendado por Álex Cánovas

Reconozco que mi conocimiento de la cultura china es más bien escaso. De hecho, ‘El problema de los tres cuerpos’ me ha gustado en gran parte porque Cixin Liu, su autor, no sólo nos cuenta una interesante historia de ciencia ficción, sino que ofrece muchos datos sobre la sociedad china, y más concretamente sobre su Revolución Cultural. Ciencia, tecnología y situaciones de lo más rocambolescas gracias a un extraño juego de realidad virtual se mezclan para dar como resultado una novela de lo más sugerente. Deseando estoy de que llegue el 20 de septiembre para poder hacerme con ‘El bosque oscuro’, la segunda parte de esta trilogía.

Entrevistas breves con hombres repulsivos, de David Foster Wallace

Recomendado por Érika García

Leer a David Foster Wallace es algo que puede asustar a priori, pues la fama de escritor denso y con tendencia a la digresión en sus textos no nace de la nada. Es cierto, entrar en su mundo de personajes sórdidos, discursos al margen de la lógica y notas a pie de página eternas no es fácil, pero merece la pena y mucho. Recomiendo entrar en el mundo de Foster Wallace con uno de sus libros de relatos: ‘Entrevistas breves con hombres repulsivos’.

Este libro, compuesto por veintitrés relatos, trasmite todas las sensaciones que el fallecido autor segrega en sus obras. Sensaciones intensas, en ocasiones bastante duras, pero que junto a su narrativa directa y explicita nos envuelven y nos llevan a reflexionar casi sin darnos cuenta. Sin duda el trampolín perfecto antes de saltar a su obra más conocida (y de las más complejas), ‘La broma infinita’.

Estuche de lujo Star Wars: La senda Jedi. El libro de los Sith

Recomendado por Frankie MB

El libro es La senda del Jedi y se complementa con El libro de los Sith y otras cuatro obras iguales. Básicamente es el libro que encontró Luke Skywalker con todos los misterios de los Jedi y que incluye anotaciones de todos los personajes vinculados con la fuerza. Desde Yoda al emperador, cada anotación imitada a mano y con su propia caligrafía. Es básicamente como si te encontraras el mismo libro con el que estudio Luke y todos los Jedi de las películas.

Fatale, de Ed Brubaker

Recomendado por Marina Such

Ed Brubaker es uno de los guionistas de cómic más reconocidos, y también uno de los que siempre está buscando la manera de reinventar el género negro. Junto con el dibujante Sean Phillips, lo hizo al mezclarlo con el terror en ‘Fatale’, una serie de cinco volúmenes en los que se toma el arquetipo de la mujer fatal (la femme fatale) y se le da una vuelta digna de Lovecraft. Porque esa mujer fatal que vuelve locos a todos los hombres es, en realidad, un ser sobrenatural que huye de una sanguinaria y aterradora organización secreta, y que utiliza sus poderes literales de seducción con los hombres para intentar escapar. La mezcla del terror y el noir está lograda a la perfección.

It, de Stephen King

Recomendado por Adriana Izquierdo

Recomendaría 'It' de Stephen King, muy de playa, aprovechando que llega la peli. Pero ya soy demasiado "la chica Steve" de Xataka así que me quedo con "Saga", de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Esta novela gráfica de ciencia ficción y fantasía es una divertida y emocionante huida a través de un universo que lleva siglos en guerra; una suerte de 'Romeo y Julieta' con mala baba, mucha personalidad y una colección de personajes repletos de singularidades y de grises. En el género no es fácil encontrar propuestas originales y con carácter propio, pero "Saga" cumple con creces.

La Acusación, de Bandi

Recomendado por Kote

Se trata de una colección de siete relatos que retratan la vida cotidiana de Corea del Norte, es un libro muy crítico con el régimen. Esos cuentos transcurren en la década de los noventa, bajo las absurdas dictaduras de Kim Jong-il y Kim Il-sung.

Es interesante conocer que lo escribe Bandi, que es el pseudónimo de una persona que actualmente está dentro del hermético país. Y es en realidad un escritor que trabaja para el régimen, realizando el contenido censurado que se consume en el país.

¿Cómo ha salido esto de Corea del Norte? Nos cuenta que lo sacó un turista junto a escritos propagandísticos de la dictadura.

Las montañas de la locura 2: Hatari Force, de Cels Piñol

Recomendado por Miguel López

Famoso por su saga de cómics de Fanhunter en la que ningún universo queda sin tocar, Cels Piñol vuelve con la segunda parte de su homenaje-parodia de la novela de HP Lovecraft Las Montañas de la Locura. Si tienes un amplio conocimiento de varios mundillos y eres siempre señalado como "el friki" de la familia, esta novela puede ser un buen pasatiempo de verano. Tiene una precuela, pero ambas pueden leerse independientemente.

Los canallas del cuarto cuadrante

Recomendado por Mikel Cid

En "Los canalllas del cuarto cuadrante" Carlos Polo, un emprendedor de Bilbao, cuenta las distintas empresas en las que se ha embarcado, contando con todo detalle como varias de ellas fracasaron, acabando en cierre, algo que muy pocos emprendedores se atreven a contar. Una lectura imprescindible para quien se vea tentado a emprender.

Open: Memorias, de André Agassi

Recomendado por Javier Pastor

"Open" es la fantástica biografía de un André Agassi que sorprende desde la primera página porque uno se entera que lo primero que recuerda del tenis es que lo odiaba. Con todas sus fuerzas. No es mal principio para un libro que nos permite conocer esa otra cara de este deporte que hace que sea mucho más complejo de lo que parece tanto a nivel personal como a nivel profesional.

Northumbria, el último reino, de Bernard Cornwell

Recomendado por Yúbal Fernández

Se trata del primer libro de la saga Sajones, vikingos y normandos, una serie de novelas históricas que cuenta la historia de Uhtred, un joven sajón de ascendencia aristocrática que vive en primera persona la invasión de los vikingos. Se trata de una novela apoyada en hechos históricos que te encantará si quieres saber más sobre las particularidades de la cultura vikinga.

Una Serie de Catastróficas Desdichas, de Lemony Snicket

Recomendado por John Tones

Gracias a la extraordinaria serie de Netflix que adapta esta leyenda de la literatura young-adult-antes-de-que-la-etiqueta-se-pusiera-de-moda, podemos disfrutar en nuestro idioma de nuevo de la serie de libros de suspense para jóvenes, tramados por ese caballero con intenciones ocultas que es Lemony Snicket. Al menos lo están intentando: Montena lleva 4 editados en español de los 13 que componen la serie, y lo está haciendo a buen ritmo. Esperemos que consigamos, esta vez (ya se intentó hace años con motivo del estreno de la película de Jim Carrey, y se quedaron a medias entre un auténtico caos de ediciones diversas y distribuición errática) leer completas las desdichadas peripecias de los hermanos Baudelaire, su búsqueda de un tutor perfecto y su investigación del auténtico, terrible, aterrador destino de sus padres.

Una Serie de Catastróficas Desdichas es una de esas series bendecidas por una gracia intergeneracional: divierten, impactan y hacen estremecerse por igual a jóvenes y adultos, gracias al exquisito y negrísimo humor de Lemony Snicket y unos personajes y situaciones a la vez hilarantes y tenebrosos. Perfectos para quienes piensen que este verano está siendo demasiado luminoso.

Stoner, de John Williams

Recomendado por Israel Fernández

No sé lo que significa “literatura de verano” —como tampoco sé qué canon abstruso determina lo “young adult”—. Pero sí sé de viajar sin moverse, esa promesa tan escolar. El viaje de toda una vida, que no es poco. Hay que leer el cuento de William Stoner, un campesino adolescente enviado a la universidad a estudiar sobre plantas y semillas que acaba ignorando las imposiciones paternas para entregarse a lo que su alma grita: leer y escribir. Una tesis, una vacante, un profesor amigo, un matrimonio huidizo, una esquirla con forma de nostalgia y una enfermedad que podríamos llamar resistencia. ‘Stoner’, de John Williams (1965), es un libro al que volver cada cuanto, escrito como quien recoge fotos tiradas por el suelo tras un seísmo, con la textura de esas palabras propias de las peores discusiones, las que te marcan para siempre.

Wonder Woman: El feminismo como superpoder, de Elisa McCausland

Recomendado por Alberto Carlos Diéguez

Un completo ensayo sobre Wonder Woman por un lado repasando la historia del personaje y sus sucesivas etapas y por otro lado incidiendo en la reivindicación feminista que encarna y la evolución de su mensaje a lo largo de las décadas.

Yo contengo multitudes, de Ed Yong

Recomendado por Javier Jimenez

No exagero ni un ápice si os digo que Ed Yong es uno de los escritores científicos más interesantes del momento. En 'Yo contengo multitudes', Yong despliega todo su arsenal para acercarnos a nosotros mismos y los 30 billones de células que viven en nuestro cuerpo. Y, creédme, los microbios son más interesantes de lo que nunca había imaginado.