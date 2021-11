Todo lo que sabemos de la arma hipersónica de China: desde el avión Xian H-20 hasta el misil DF-17 que tiene a los Estados Unidos en alerta

En China tienen una arma que está demostrando tener una "capacidad sin precedentes", tal y como afirma Bloomberg con sus fuentes. Al parecer ha habido nuevas pruebas de lo que sería un vehículo hipersónico disparando un misil mientras se movía a MACH 5, suficiente velocidad como para que en el ejérito estadounidense se preocupen.

El hecho se añade a más rastros de pruebas que China ha estado haciendo con proyectiles hipersónicos, durante los últimos meses, lo que perfila la silueta de una nueva arma o vehículo que podría inclinar la balanza militar mundial a su favor. Revisemos todo lo que sabemos acerca de ella.

Vuelos de 8.000 km y misiles que dan la vuelta al mundo

El primer rastro de las capacidades hipersónicas de China (que sepamos) lo vimos en mayo de 2020 en forma de un avión. El Xian H-20 es un bombardero cuya autonomía de vuelo sería capaz de alcanzar los 8.000 km, o lo que es lo mismo: despegar desde territorio chino y mandar misiles de largo alcance a suelo de los Estados Unidos sin necesidad de repostar.

🇨🇳🛸| Después de la publicación de imágenes del diseño del bombardero estratégico Xian H-20 de China de próxima generación, algunos analistas sostienen que puede haber adoptado un diseño que le permita atacar objetivos en la segunda cadena de islas y más allá. pic.twitter.com/PcvPWmGZA5 — The Political Room (@Political_Room) May 28, 2021

El diseño del bombardero se reveló un año más tarde: tiene forma de ala volante y su capacidad llega a abarcar el archipiélago japonés. Su desarrollo aún seguirá durante unos años, pero ya está haciendo que países como Japón prioricen mejorar sus capacidades de defensa.

También sabemos acerca del misil hipersónico DF-17 apodado 'Viento del Este'. La intención de China con este misil es que viaje tan rápido que no pueda ser interceptado por las flotas estadounidenses, ni si quiera por sus portaaviones. El misil es capaz de recorrer entre 1.800 y 2.500 km, siendo capaz de llegar hasta el Mar de Filipinas si es necesario.

El DF-17 se lanza desde un camión-erector, y una vez ha alcanzado suficiente altitud se desprende un "planeador hipersónico" que aprovecharía la gravedad del planeta para descender a 5 o incluso 10 veces la velocidad del sonido. La trayectoria de ese planeador no es una parábola tradicional, con lo que es mucho más difícil de interceptar por los sistemas de defensa.

Y justo el mes pasado pudimos ver ese misil en acción, cuando se detectó una prueba en la que China consiguió que el DF-17 llegara casi a dar la vuelta al mundo a una órbita baja. Incluso la defensa de los Estados Unidos se sorprendió de los objetivos logrados por el ejército Chino, ya que hasta ahora nadie ha conseguido nada similar.

Si volvemos al presente y al artículo de Bloomberg de hoy, vemos que no hay seguridad sobre lo que ha hecho China. Se habla de misiles aire-aire, o de medidas para dañar los sistemas defensivos estadounidenses. Según China, lo que se ha probado es "una nave espacial rutinaria" y su capacidad de ser reutilizable.

Ankit Panda, experto nuclear en la iniciativa Carnegie Endowment for International Peace, advierte que lo más peligroso del misil no es ni su velocidad ni su trayectoria si no la carga que puede llevar. Algo como el Xian H-20 o como el DF-17 podría cargar con cabezas nucleares, y no creo que hace falta que diga qué puede suponer eso.