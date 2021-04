Los Kindle añaden una de las características más demandadas: cambiar el salvapantallas por el libro que se esté leyendo

Pocas pegas tienen los Kindle de Amazon. Un producto básico y maduro que a cambio de lo que cuesta ofrece mucho a cambio. Sin embargo, aún tiene pequeños detalles que no se entiende por qué no se han solucionado antes. Uno de ellos tiene que ver con las imágenes que aparecen al no utilizarlo, finalmente Amazon permite cambiarlas por la portada del libro que estemos leyendo.

Los propietarios de un Amazon Kindle ahora finalmente pueden cambiar la imagen que aparece cuando el dispositivo está bloqueado. Hasta ahora el Kindle o bien mostraba publicidad (si habíamos comprado la versión con publicidad) o bien mostraba imágenes aleatorias (lápices, bloques de imprenta, madera...) de un álbum propio de Amazon. Esto deja de ser así, ahora podemos ver en su lugar la portada del libro que se esté leyendo en ese momento.

Cómo cambiar el salvapantallas del Kindle

Para cambiar el salvapantallas del Kindle primero debemos asegurarnos de tener un Kindle compatible con la nueva funcionalidad. Depende de la generación de la que sea nuestro Kindle, Amazon tiene una página de ayuda para entender rápidamente cuál es nuestro Kindle. Los Kindle en los que se puede cambiar el salvapantallas son:

Kindle 8ª, 10ª generación

Kindle Paperwhite 7ª, 10ª generación

Kindle Oasis 8ª, 9ª, 10ª generación

Kindle Voyage 7ª generación

Si tenemos uno de estos Kindle primero habrá que asegurarse de que también tenemos la última versión de software en él. Para ello hay que ir a 'Ajustes' > 'Ajustes del dispositivo' y seleccionar 'Actualizar tu Kindle'.

Posteriormente podremos cambiar el salvapantallas desde 'Ajustes' > 'Ajustes del dispositivo', donde activaremos la primera opción 'Mostrar Portada', que mostrará la portada del libro que actualmente estemos leyendo. Si desactivamos esto se volverán a mostrar las imágenes aleatorias de Amazon.

Finalmente, hay que tener en cuenta que esto sólo funciona con la versión sin anuncios del Kindle. Si hemos comprado un Kindle con anuncios para obtenerlo más barato, no es posible poner como salvapantallas la portada del libro. A no ser, claro, que actualicemos el Kindle para quitar los anuncios. Esto se puede hacer desde la web oficial de Amazon gestionando nuestra cuenta, pagando por ello la suma de alrededor de 20 euros.

