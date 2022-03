Insta360 ONE RS: a esta cámara de acción le puedes cambiar las lentes y graba mejor que nunca

Tras lanzar la pequeña Insta360 GO 2, lo nuevo de Insta360 es la sucesora de la Insta360 One R: la nueva Insta360 One RS. La compañía redobla la apuesta por su cámara de acción modular, en la que podemos intercambiar las lentes y batería, siendo compatible con

Llega también con HDR activo, una función que ya vemos en la grabación de vídeo en los teléfonos móviles, y que ahora Insta360 aplica en su ONE RS. Repasamos en profundidad sus características y especificaciones, ya que esta cámara quiere la corona en la grabación de acción, y tiene varias herramientas para intentar conseguirlo.

Modular y con una grabación que promete

La Insta360 ONE RS es compatible con tres lentes: la lente '4K Boost', con un nuevo sensor de 48 megapíxeles y tamaño 1/2". La lente 360 y una lente gran angular de una pulgada. Se ha mejorado también el propio procesador de la cámara, para ofrecer mejor estabilización (prometen una experiencia de tipo gimbal) y mejorar el detalle en la grabación, así como la calidad del audio recogido por la cámara.

Podemos elegir entre la cámara 360, un angular de 1 pulgada y una nueva lente 4K de 48 megapíxeles

El punto diferencial de esta cámara, al igual que su hermana de hace dos años, es la modularidad. La lente 360, la más popular y con efecto de "palo selfie invisible", permite que podamos grabar tomas en 360 grados sin que aparezca el palo con el que estamos grabando. Cuenta asimismo con una lente angular acompañada de un sensor de una pulgada, diseñada en conjunto con Leica.

Todas las lentes son compatibles con la grabación en HDR, para mejorar el rango dinámico de los vídeos en tiempo real. Del mismo modo, se ha mejorado el micrófono de la cámara, el WiFi promete ser un 50% más rápido y se ha mejorado el soporte de montaje, con un nuevo mecanismo de liberación rápida para cambiar la lente de forma rápida.

La cámara vuelve a ser resistente al agua con protocolo IPX8, así como sumergible hasta 5 metros, independientemente de la lente que lleve montada.

Especificaciones de las lentes

Lente 4K Boost Lente 360 Lente Gran Angular APERTURA F2.4 F2.0 F3.2 EQUIVALENCIA DISTANCIA FOCAL 16mm 7,2mm 14,4mm RESOLUCIÓN DE FOTOS 8000x6000 (4:3) 8000x4500 (16:9)

4000x3000 (4:3)

4000x2250 (16:9) 6080x3040 (2:1) 5312x3552 (3:2)

5312x2988 (16:9) RESOLUCIÓN DE VÍDEO 6016x2560@25/24 fps (en modo de pantalla panorámica de 6K) 4000x3000@24/25/30fps

3840x2160@24/25/30/50/60fps

2720x1530@24/25/30/60/100fps

1920x1080@24/25/30/60/120/200fps 5760x2880@30/25/24fps

3840x1920@50/30fps

3008x1504@100fps 5472x2328@30/25/24fps (en modo de pantalla panorámica)

5312x2988@24/25/30fps

3840x2160@24/25/30/50/60fps

2720x1530@24/25/30/60fps

1920x1080@24/25/30/60/120fps FORMATO DE FOTOS jpg

RAW (dng) insp

RAW (dng) jpg

RAW (dng) FORMATO DE VÍDEO mp4 insv mp4 MODOS DE FOTOGRAFÍA Estándar, HDR, Intervalo, Modo noche, Starlapse, Ráfaga, PureShot Estándar, HDR, Intervalo, Modo noche, Starlapse, Ráfaga, PureShot Estándar, HDR, Intervalo, Modo noche, Starlapse, Ráfaga, PureShot PERFILES DE COLOR Estándar, Vivid, LOG Estándar, Vivid, LOG Estándar, Vivid, LOG PESO 125.3g 135.3g 163g DIMENSIONES 70,1x49,1x32,6mm 70,1x49,1x43mm 78,7x55,7x47,2mm AUTONOMÍA 75 mins 82 mins 84 mins TASA DE BITS DE VÍDEO 100Mbps 100Mbps 100Mbps GIROSCOPIO Giroscopio de 6 ejes Giroscopio de 6 ejes Giroscopio de 6 ejes DISPOSITIVOS COMPATIBLES iPhones con chip A11 o superior

Android con Kirin 980 o superior

Android con Snapdragon 845 o superior

Android con Exynos 9810 o superior

Android con chips Tensor iPhones con chip A11 o superior

Android con Kirin 980 o superior

Android con Snapdragon 845 o superior

Android con Exynos 9810 o superior

Android con chips Tensor iPhones con chip A11 o superior

Android con Kirin 980 o superior

Android con Snapdragon 845 o superior

Android con Exynos 9810 o superior

Android con chips Tensor RANGO ISO Foto: 100-6400 Vídeo: 100-6400 Foto: 100-3200 Vídeo: 100-3200 Foto: 100-3200 Vídeo: 100-3200 BATERÍA 1445mAh 1445mAh 1445mAh

Versiones y precio de la Insta360 ONE RS

La Insta360 One RS, al ser una cámara con sistema modular, tiene varias opciones de compra, que parten desde los 319,99 euros hasta los 569,99 euros. Los accesorios adicionales, como los soportes y carcasas, se venden por separado.