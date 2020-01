Insta360 ONE R: la cámara de acción modular a la que le puedes cambiar las lentes

Insta360, el fabricante de cámaras de acción, ha querido empezar 2020 con un nuevo lanzamiento. Tras presentar la Insta360 GO, la marca ha lanzado la Insta360 ONE R, una cámara de acción que destaca por ser modular. El dispositivo principal es una pantalla trasera, pero a ella se le pueden acoplar diferentes mods para ampliar funciones.

Actualmente hay tres mods disponibles: un mod doble lente 360, que sirve para capturar vídeo por delante y por detrás, un mod 4K gran angular y un mod de una pulgada con resolución 5,3K co-diseñado con Leica. Además de estos tres mods, hay una batería extendida que, según la marca, tiene el doble de capacidad. La cámara viene en diferentes ediciones preconfiguradas cuyos precios detallaremos más adelante.

Especificaciones de los mods

ONE R 4K GRAN ANGULAR ONE R DOBLE LENTE 360 ONE R UNA PULGADA GRAN ANGULAR APERTURA F2.0 F2.8 F3.2 DISTANCIA FOCAL 16.4mm 7.2mm 14.4mm RESOLUCIÓN DE FOTOS 4000x3000 (4:3)

4000x2250 (16:9) 6080x3040 (2:1)

5312x3542 (3:2)

5312x2988 (16:9) RESOLUCIÓN DE VÍDEO 4000x3000@30fps

3840x2160@60fps

3840x2160@30fps

2720x1530@100fps

2720x1530@60fps

2720x1530@30fps

1920x1080@200fps

1920x1080@120fps

1920x1080@60fps

1920x1080@30fps 5760x2880@30fps

5760x2880@24fps

5760x2880@25fps

3840x1920@50fps

3840x1920@30fps

3008x1504@100fps 5312x2988@30fps

3840x2160@60fps

3840x2160@30fps

2720x1530@60fps

2720x1530@30fps

1920x1080@120fps

1920x1080@60fps

1920x1080@30fps FORMATOS DE FOTO .jpg y RAW .insp y RAW .jpg y RAW FORMATOS DE VÍDEO .insv y .mp4

LOG

HDR .insv

LOG

HDR .insv y .mp4

LOG

HDR CODIFICACIÓN DE VÍDEO H.264, H.265 H.265 H.264, H.265 BITRATE DE VÍDEO Hasta 100 Mbps Hasta 100 Mbps Hasta 100 Mbps GIROSCOPIO 6 ejes 6 ejes 6 ejes DISPOSITIVOS COMPATIBLES iPhone 8 Plus o superior

Móviles Android con Kirin 980, Snapdragon 845, Exynos 9810 o superior iPhone 8 Plus o superior

Móviles Android con Kirin 980, Snapdragon 845, Exynos 9810 o superior iPhone 8 Plus o superior

Móviles Android con Kirin 980, Snapdragon 845, Exynos 9810 o superior MODOS DE FOTO Estándar

HDR

Intervalo

Modo noche Estándar

HDR

Intervalo

Modo noche Estándar

HDR

Intervalo

Modo noche MODOS DE VÍDEO Estándar

HDR

TImelapse

TimeShift Estándar

HDR

Timelapse

TimeShift

Bullet Time Estándar

Timelapse

TimeShift MODOS DE EXPOSICIÓN Auto

Manual

Prioridad de obturador

Prioridad de ISO Auto

Manual

Prioridad de obturador

Prioridad de ISO Auto

Manual

Prioridad de obturador

Prioridad de ISO

Varias cámaras en una

Además de las lentes, que puedes ver detalladas más arriba, la cámara va cargada de funciones pensadas para mejorar las tomas de vídeo. Explican desde Insta360 que la ONE R usa un algoritmo de estabilización mejorado "FlowState" que, afirman, ofrece una experiencia similar a la de un gimbal y que es suave incluso en bajas condiciones de luz. De hecho, la cámara tiene un modo noche potenciado por IA que se activa tanto en fotos como en vídeo.

La cámara cuenta con "visión computacional basada en inteligencia artificial" que servirá para hacer seguimiento de objetos. Al editar los vídeos usando la companion app, los usuarios podrán elegir qué objeto seguir pulsando sobre él y la aplicación se encargará de mantenerlo siempre centrado, incluso cuando se oculte tras un objeto. También se puede hacer en tiempo real usando Deep Track, que permite bloquear un objeto mediante un comando de voz y que el vídeo se encuadre automáticamente apuntado al sujeto u objeto seleccionado.

En la imagen, la versión con el gran angular Leica.

Salta a la vista que la edición automática o guiada es uno de los puntos en los que la empresa ha puesto más esmero. En ese sentido, cabe destacar FlashCut y Auto Frame. FlashCut es un algoritmo de edición automática que, "encuentra los mejores contenidos basados en la temática elegida por el creador" y los combina con música para crear un vídeo. Este algoritmo funciona con cualquier mod.

Auto Frame, por su parte, es un algoritmo de visión computacional para "identificar las mejores partes de cualquier vídeo 360 y recomendárselo a los creadores" a la hora de editar. Este sistema puede ser útil cuando se use el mod de doble lente, ya que, teóricamente, el algoritmo será capaz de seleccionar las mejores escenas de cada lente. Así funciona sobre el papel, pero habrá que probarlo para conocer su rendimiento en entornos reales.

En la imagen, el Aerial Mod sobre un dron.

Por otro lado, Insta360 también ha anunciado hoy el Aerial Mod, un dispositivo que puedes ver en la imagen superior y que hace que los drones compatibles (no se han especificado cuáles son exactamente) capturen contenido en 360 grados.

Finalmente, cabe mencionar que la Insta360 ONE R es resistente al agua (IPX8) hasta cinco metros, si bien se ofrece una funda de buceo que permite inmersiones de hasta 60 metros. Cuenta con control por voz, dispone de dos micrófonos estándar y un "algoritmo de reducción de viento" para eliminar ruidos no deseados, USB tipo C y una montura superior que permite acoplar micrófonos con salida de 3,5 mm.

Versiones y precio de la Insta360 ONE R

Como decíamos, la Insta360 ONE R se puede comprar con los mods por separado o en diferentes ediciones preconfiguradas. Está disponible desde hoy en la web de Insta 360 y los precios son los que siguen: