Google pone a la venta un kit para reuniones en Meet: desde 2.700 dólares ofrece cámara, micrófono, altavoz y tablet

Con la pandemia a nivel global y diferentes confinamientos en todas partes del mundo los servicios de videoconferencias se han desarrollado de una forma espectacular en los últimos meses. Zoom, Microsoft Teams y Google Meet son los que más han destacado. Este último ahora va un paso más allá del software y dispone también de hardware propio. Series One de Google es un kit compuesto por varios dispositivos y pensado específicamente para realizar videollamadas en Google Meet. Eso sí, con un precio de salida que empieza en los 2.7000 dólares.

Especialmente diseñado para oficinas en las que realizar conferencias, el nuevo hardware es un kit formado por distintos productos que trabajan sincronizados durante las videollamadas.

Dichos productos son los siguientes:

Smart Camera: Una cámara de 12 MP capaz de grabar en 1080p a 30 fps. Al estar pensada para videoconferencias, es capaz de abarcar un ángulo de 120 grados.

Smart Audio Bar: Barra de sonido con un woofer de 2,5 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada.

Barra de sonido con un woofer de 2,5 pulgadas y un tweeter de 1 pulgada. Meet Compute System: El ordenador encargado de procesar toda la información y realizar las comunicaciones. Con un Intel i7-8550U de CPU, 4 GB de RAM y 128 GB de SSD.

Mic Pod: Micrófono de 8 elementos con un array circular.

Micrófono de 8 elementos con un array circular. Touch Controller: Una tablet de 10,1 pulgadas con resolución de 1.280 x 800 px.

Una tablet de 10,1 pulgadas con resolución de 1.280 x 800 px. Remote Control: Simplemente un mando a distancia para gestionar las videollamadas.

Adicionalmente se puede adquirir un kit de mayor tamaño que añade una barra de sonido extra, un micrófono extra y una cámara mejorada con hasta 20 MP.

Diseñado por y para Google

Si bien es Lenovo quien va a fabricar este kit para Google Meet, ha sido Google quien se ha encargado de diseñarlo y si nos fijamos un poco mejor vemos rasgos similares a los de otros altavoces inteligentes y productos domóticos de la marca.

Pero además de diseñar el exterior de los dispositivos, también se han encargado de colocarle un software propio. El Meet Compute System está basado en Chrome OS y dispone de unidades de procesamiento de tensor de Google Edge, al igual que el Smart Audio Bar. ¿Para qué? Según google para procesar el vídeo y el audio de las videollamadas con inteligencia artificial y así mejorar la calidad final. Además el control remoto y la pantalla táctil disponen de Google Assistant para tener un control por voz también.

Semejante equipo de hardware no está pensado para montarlo en casa y tener videollamadas con amigos o en el trabajo. Es más bien un kit pensado para oficinas donde se realicen videoconferencias de forma regular. Los kits de Series One por lo tanto no son precisamente baratos, su precio de salida es de 2.699 dólares estadounidenses. Eso para el kit básico pensado para habitaciones pequeñas, para el mediano el precio sube a 2,999 dólares y para el grande el precio se va a los 3,999 dólares.

Al igual que Google con este kit, Zoom hizo algo parecido hace unos meses presentando su propia pantalla para videoconferencias. En este caso se trataba de una pantalla de 27 pulgadas con 3 cámaras y 8 micrófonos. No hay que olvidarse tampoco de Facebook Portal. El hardware dedicado a apps de videollamadas es más común de lo que parece.

Vía | VentureBeat

Más información | Google