Este "colector automático de semen" está siendo un éxito en los hospitales chinos y ya se puede adquirir por 6.000 dólares

Viajemos a 2014. Un hospital ubicado en Nanjing, capital de la provincia de Jiangsu en China, estrenaba un dispositivo que prometía mejorar la experiencia para la donación de esperma. Se trataba de una especie de robot con un orificio cuya función era la de extraer el semen de forma automática. Pues años después, sus creadores afirman que venden cada año 10.000 de estos "colectores automático de semen" en todo el mundo.

Gracias a un vídeo en Twitter, esta semana se volvió a hablar del "colector automático de semen" creado por el Centro de Ciencia y Tecnología Médica Jiangsu Sanwe, lo cual también sirvió para saber qué ha pasado con este curioso dispositivo que en su momento sorprendió a gran parte del mundo y que algunos pensaban que era una broma.

Según sus responsables, el "colector automático de semen" nació con el objetivo de mejorar la donación de semen en hospitales y clínicas especializadas, y sobre todo para ayudar en aquella regiones donde las normas sociales hacen que la masturbación sea mal vista, lo que al final provoca una especie de vergüenza en los donantes que termina complicando la donación.

De acuerdo a sus especificaciones, el colector de semen SW-3701 es capaz de "simular la temperatura y ambiente vaginal a través de masajes, contracciones, succión, vibración, etc. El actuar sobre el pene humano para hacer que la recolección de semen sea rápida y segura".

