China quiere todos los secretos tecnológicos de occidente: así está luchando políticamente para conseguirlo

El mundo en el que vivimos cree menos en el libre comercio que hace unos pocos años. La victoria de Trump y del Brexit así lo atestiguan, pero las consecuencias de este giro todavía no se han hecho notar. Ya en campaña Trump amenazó con subir aranceles, y lo cierto es que empieza a cumplirlo: los aranceles de EEUU a China han aumentado y las represalias no se han hecho esperar.

Si seguimos de cerca los tweets de Trump sobre este asunto veremos que menciona continuamente el déficit comercial de EEUU con China, pero también pérdidas por transferencia de propiedad intelectual. ¿A qué se está refiriendo?

En China tienen un plan trazado desde hace décadas para salir de la pobreza, y lo están ejecutando a la perfección. No se trata solo de atraer inversión extranjera (fábricas) sino de aprender de las empresas que se establecen allí.

We are not in a trade war with China, that war was lost many years ago by the foolish, or incompetent, people who represented the U.S. Now we have a Trade Deficit of $500 Billion a year, with Intellectual Property Theft of another $300 Billion. We cannot let this continue!