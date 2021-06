Samsung Galaxy Book Go: procesador Qualcomm y versión con 5G buscando la máxima portabilidad a precio reducido

La familia Galaxy Book sigue creciendo. Tras conocer los Galaxy Book Pro, Pro 360 y el modelo estándar, ahora llega la versión Go, su portátil con Windows enfocado en la movilidad y con procesadores Qualcomm en el interior.

El nuevo Samsung Galaxy Book Go es un económico portátil con pantalla de 14 pulgadas y dos versiones, una con conectividad LTE y otra con 5G que llegará durante la segunda mitad del año. Estas son las características del Galaxy Book Go, un equivalente a los Chromebook pero con Windows 10 y el software de Microsoft para enlazar el portátil con el móvil.

Ficha técnica del Samsung Galaxy Book Go

Samsung Galaxy Book Go Dimensiones y peso 323,9 x 224,8 x 14,9 mm

1,38 kg Pantalla 14" TFT FullHD

(1.920 x 1.080 px) Procesador Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2

Snapdragon 8cx Gen 2 (modelo 5G) GPU Adreno 618

Adreno 680 (modelo 5G) Memoria 4 / 8 GB LPPDR4X Almacenamiento 64 / 128 GB (eUFS) Conectividad LTE / 5G, WiFi 5, BT 5.1 Batería 42,3 Wh

Cargador USB C (25W) Otros Sonido Dolby Atmos, cámara 720p, USB, MicroSD, NanoSIM Precio Desde 349 dólares

Un ligero portátil con conectividad y bisagra plegable de 180 grados

El nuevo portátil de Samsung incorpora una pantalla de 14 pulgadas con resolución FullHD. Tenemos un dispositivo con acabado en color plata y bordes de la pantalla relativamente reducidos. Samsung explica que ofrece "durabilidad militar" y más allá de su resistencia, tenemos un cuerpo que pesa 1,38 kg, bastante liviano y que permitirá trasladarlo a cualquier parte fácilmente para aprovechar su conectividad integrada.

El chasis tiene un grosor de 14,9 mm. No nos encontramos ante el portátil más ligero de Samsung, eso se lo dejamos a los modelos Pro, pero sí aprovecha que tiene unas características más humildes para aligerar peso.

En el interior nos encontramos con el procesador Qualcomm Snapdragon 7c Gen 2, un modelo de gama media pensado precisamente para este tipo de portátiles económicos. El modelo 5G, que llegará durante la segunda mitad del año, dará un salto y vendrá con el procesador Qualcomm 8cx Gen 2, considerablemente más potente y pensado para rivalizar con los Intel Core i5.

También tenemos dos versiones para la memoria y el almacenamiento, un modelo de entrada con 4 y 64 GB y otro con 8 GB y 128 GB. Para la batería contamos con unos 42,3 Wh que prometen unas 18 horas de autonomía. Como suele ocurrir en estos portátiles con chipsets más eficientes, la autonomía es muy elevada.

La pantalla del Galaxy Book Go puede abrirse 180º gracias a su bisagra plegable y contamos con altavoces con sonido Dolby Atmos. A nivel de conectividad tenemos WiFi 5, Bluetooth 5.1 y opción de ranura NanoSIM para disponer de conectividad LTE.

Para el sistema operativo se apuesta por Windows 10 con aplicaciones para enlazar con el móvil como 'Link to Windows' y 'Microsoft Your Phone'. Samsung promociona que este Galaxy Book Go está pensado para sincronizarse rápidamente con sus móviles, tablets o con los auriculares Galaxy Buds.

Versiones y precio del Galaxy Book Go

El nuevo Samsung Galaxy Book Go estará disponible desde este junio en distintos mercados. Su precio parte de los 349 dólares para el modelo WiFi, sin concretar por el momento el coste de las versiones más completas. Actualizaremos cuando Samsung comparta estos detalles, así como su precio en euros para España.

Más información | Samsung