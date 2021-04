Samsung Galaxy Book Pro y Galaxy Book Pro 360: las pantallas AMOLED conquistan los nuevos portátiles coreanos

Samsung acaba de presentar su nueva hornada de portátiles, los Samsung Galaxy Book. Esta está compuesta por cuatro dispositivos, a saber: el Galaxy Book, el Galaxy Book Odyssey y los Samsung Galaxy Book Pro, divididos a su vez en dos categorías: portátil y convertible. Estos son los dos que nos ocupan, ya que son los dos primeros portátiles de Samsung que apuestan por completo por las pantallas AMOLED.

Ambos ordenadores están disponibles en dos tamaños: 13,3 y 15,6 pulgadas. No son las dimensiones lo único que cambia, sino que también hay diferencias en la conectividad y en la GPU. Por no hablar de que solo los modelos de 13,3 pulgadas tienen conectividad LTE o 5G, según hablemos de los Galaxy Book Pro o los convertibles. A falta de conocer los precios oficiales, vamos a conocerlos mejor.

Ficha técnica de los Samsung Galaxy Book Pro y Samsung Galaxy Book Pro 360

SAMSUNG GALAXY BOOK PRO 13,3" SAMSUNG GALAXY BOOK PRO 15,6" SAMSUNG GALAXY BOOK PRO 360 13,3" SAMSUNG GALAXY BOOK PRO 360 15,6" DIMENSIONES 304,4 x 199,8 x 11,2 mm

0,87 kilos 355,4 x 255,8 x 11,7 mm

1,05 kilos 302,5 x 202 x 11,5 mm

1,04 kilos 354,8 x 227,9 x 11,9 mm

1,39 kilos PANTALLA AMOLED de 13,3 pulgadas

Resolución FullHD (1.920 x 1.080)

DisplayHDR 500 AMOLED de 15,6 pulgadas

Resolución FullHD (1.920 x 1.080)

DisplayHDR 500 Super AMOLED de 13,3 pulgadas

Resolución FullHD (1.920 x 1.080)

DisplayHDR 500 Super AMOLED de 15,6 pulgadas

Resolución FullHD (1.920 x 1.080)

DisplayHDR 500 PROCESADOR Intel Core 11ª Gen i3/i5/i7 Intel Core 11ª Gen i3/i5/i7 Intel Core 11ª Gen i3/i5/i7 Intel Core 11ª Gen i3/i5/i7 TARJETA GRÁFICA Intel Core i3: Intel UHD Graphics

Intel Corte i5/i7: Intel Iris Xe Intel Core i3: Intel UHD Graphics

Intel Corte i5/i7: Intel Iris Xe

NVIDIA GeForce MX450 (opcional) Intel Core i3: Intel UHD Graphics

Intel Corte i5/i7: Intel Iris Xe Intel Core i3: Intel UHD Graphics

Intel Corte i5/i7: Intel Iris Xe MEMORIA RAM 8/16/32 GB LPDDR4x 8/16/32 GB LPDDR4x 8/16 GB LPDDR4x 8/16/32 GB LPDDR4x ALMACENAMIENTO Hasta 1 TB NVMe SSD Hasta 1 TB NVMe SSD Hasta 1 TB NVMe SSD Hasta 1 TB NVMe SSD SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home / Pro Windows 10 Home / Pro Windows 10 Home / Pro Windows 10 Home / Pro BATERÍA 63 Wh 68 Wh 63 Wh 68 Wh CONECTIVIDAD LTE

WiFi 6 2x2

WiFi 6E ready

Bluetooth 5.1 WiFi 6 2x2

WiFi 6E ready

Bluetooth 5.1 5G

WiFi 6 2x2

WiFi 6E ready

Bluetooth 5.1 WiFi 6 2x2

WiFi 6E ready

Bluetooth 5.1 PUERTOS 1 x Thunderbolt 4

1 x USB tipo C

1 x USB 3.2

1 x combo audio

MicroSD

nanoSIM 1 x Thunderbolt 4

1 x USB tipo C

1 x USB 3.2

1 x combo audio

MicroSD 1 x Thunderbolt 4

2 x USB tipo C

1 x combo audio

MicroSD

nanoSIM 1 x Thunderbolt 4

2 x USB tipo C

1 x combo audio

MicroSD OTROS Sonido AKG

Dolby Atmos

Webcam 720p

Micrófono Dual Array

Lector de huellas Sonido AKG

Dolby Atmos

Webcam 720p

Micrófono Dual Array

Lector de huellas Sonido AKG

Dolby Atmos

Webcam 720p

Micrófono Dual Array

Lector de huellas

S-Pen

Convertible Sonido AKG

Dolby Atmos

Webcam 720p

Micrófono Dual Array

Lector de huellas

S-Pen

Convertible PRECIO N/D N/D N/D N/D

Fuerte apuesta por las pantallas AMOLED e Intel

Samsung Galaxy Book Pro.

Los nuevos dispositivos de Samsung tienen un peso comedido de alrededor de un kilo y un grosor de unos 11 milímetros, algo curioso teniendo en cuenta que montan la plataforma EVO de Intel. Eso no significa que no vayamos a tener puertos, ya que Samsung ha implementado puertos Thunderbolt, USB tipo C en todos ellos y, en el caso de los portátiles, también USB 3.2. Son, en pocas palabras, dispositivos pensado para el trabajo y la movilidad.

Pero lo más llamativo está en sus pantallas, y es que los dos modelos presentados hoy apuestan por paneles AMOLED (de 13,3 y 15,6 pulgadas, respectivamente) con resolución FullHD. De acuerdo a la compañía, estos paneles reproducen el 120% del espacio de color DCI-P3 (aunque el perfil se ajusta según el uso), tienen un tiempo de respuesta de 0,2 ms y un contraste de 1.000.000:1. El convertible, además, es compatible con S-Pen.

Samsung Galaxy Book Pro 360.

Otros añadidos interesantes relacionados con el diseño y la pantalla son la certificación de resistencia MIL-STD-810G, la función "Secret Screen" (para que no puedan leer la pantalla desde otros ángulos) y una función que, si dejamos el ordenador desatendido y alguien intenta iniciar sesión, la cámara hará una foto y nos la enviará por correo.

Si echamos un vistazo al teclado y al touchpad, Samsung ha explicado que el teclado tiene teclas más anchas, curvadas y un mecanismo para que la pulsación sea más suave. El touchpad, por su parte, es un 33% más largo que en los modelos anteriores y, para rematar, Samsung ha introducido el lector de huellas en la tecla de encendido y un sistema de retroiluminación adaptativo.

Samsung Galaxy Book Pro.

En cuanto al motor, Samsung se ha olvidado de AMD y lo ha apostado todo a los procesadores Intel de 11ª generación, disponibles en sus versiones i3, i5 e i7. La tarjeta gráfica dependerá del procesador, ya que el i3 monta Intel UHD Graphics y los i5 e i7 las nuevas Iris Xe. Aquí conviene destacar que el Galaxy Book Pro de 15,6 pulgadas tiene también opción a NVIDIA GeForce MX450. Todo esto se completa con hasta 32 GB de memoria RAM LPDDR4x, hasta 1 TB de almacenamiento NVMe SSD y baterías de 63 o 68 Wh, según el modelo.

Finalmente, en lo referente a conectividad, Samsung ha apostado por WiFi 6 y, en los modelos de 13,3 pulgadas, por conexión 4G en el Galaxy Book Pro y 5G en el Galaxy Book Pro 360. Los modelos con dicha conectividad son algo más pesados, pero nada fuera de lo normal. También funcionan dentro del ecosistema Samsung, por lo que se podrán las Tab S7 como segunda pantalla y se podrán transferir archivos mediante Quick Share.

Versiones y precio de los Samsung Galaxy Book Pro y Samsung Galaxy Book Pro 360

Como indicábamos anteriormente, los nuevos portátiles de Samsung no tiene precio oficial, así que estaremos pendientes para actualizar en cuanto tengamos más información.