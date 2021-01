Intel lanza las primeras gráficas dedicadas de escritorio, las Intel Iris Xe

El mercado de las GPUs es ahora mismo de NVIDIA y AMD, pero eso no significa que no haya espacio para más agentes. Intel, que presentó en octubre del año pasado su primera GPU desde 1998, ha anunciado la llegada de sus GPUs Intel Iris Xe a ordenadores de escritorio. Una pequeña y humilde entrada en el mundo de las GPUs.

Originalmente se desarrollaron bajo el nombre en código 'DG1' y las vimos aparecer oficialmente en portátiles el año pasado. Ahora la compañía de procesadores ha decidido sacar a la luz también las versiones para ordenadores de escritorio con más potencia.

Eso sí, nada de competir con NVIDIA y AMD (de momento) en el sector de videojuegos. Las Intel Iris Xe van enfocadas más bien a mejorar la potencia gráfica de los ordenadores convencionales. Esto implica por ejemplo soporte para múltiples pantallas. Están diseñadas para incluir un total de tres salidas a pantallas 4K, además de compatibilidad con HDR.

Por otro lado encontramos la aceleración por hardware para determinados códecs. Las nuevas GPUs por ejemplo permiten decodificar contenido en AV1 con 4GB de memoria de vídeo. Dice Intel que también están capacitadas con inteligencia artificial para mejorar su rendimiento.

Dicho esto, las gráficas no se van a poder comprar. Al menos no de forma individual desde un minorista. Intel las va a distribuir a fabricantes y directamente integradas en los ordenadores de estos. Su principal socio en este sentido es ASUS y las gráficas en cierto modo van a estar codiseñadas en colaboración con el fabricante que las adquiera.

Como se pude apreciar, estas tarjetas gráficas de Intel están muy lejos de lo que ofrece NVIDIA o AMD en sus GPUs de gama alta. Intel aún no parece querer entrar en ese mercado, al menos no de momento. Estas primeras GPUs para portátiles y las nuevas para escritorio son una humilde entrada en el mercado para introducir su arquitectura Xe en GPUs.

Sabemos que la compañía también está construyendo una versión destinada a centros de datos. De momento no parecen tener prisa en este camino. Más aún si tenemos en cuenta que las GPUs no han sido su fuerte desde hace más de dos déc adas.

Exciting to see these next to each other. Intel's first data center GPU that's in production, between Xe HP GPUs that are sampling to customers. We have ways to go, but an incredible journey so far. 🙏 the incredible team at Intel🙏 2020 is a memorable year for GPU technology pic.twitter.com/2fsJvVeDOK