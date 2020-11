Microsoft Surface Pro 8 y Surface Laptop 4: las primeras fotos filtradas parecen indicar que seguirá el continuismo en el diseño

Los productos de Microsoft se han sabido diferenciar de la competencia sin ser perfectos y encajar en determinados perfiles de uso, por lo que normalmente son muy interesantes. Y ahora que hace un tiempo de los últimos lanzamientos, ya comienzan a aflorar las filtraciones sobre la Surface Pro 8 y el Surface Laptop 4 de Microsoft.

Serían los dispositivos que cogerían el testigo del Microsoft Surface Laptop 3 y la Microsoft Surface Pro 7.Y lo que vemos en las filtraciones es que se mantendrían las líneas de diseño.

Un diseño familiar y un lanzamiento pronto

El empujón a rumores y filtraciones lo ha dado la cuenta de Twitter @cozyplanes, quien mostró unas fotografías en las que aparecen los supuestos dispositivos en lo que parece un proceso de certificación (en The Verge apuntan a la FCC). Lo que vemos es que tanto el nuevo Laptop como la nueva Surface mantendrían un diseño y grosor parecido, apareciendo con traseras en color negro y el pertinente logotipo.

서피스 2021년 신제품

1월~3월 중 출시 예정

디자인 변화 없음

스펙 업그레이드



모델명 1950: 서피스 랩탑 4 (첫번째 사진)

모델명 1960: 서피스 프로 8 (두번째 사진)

모델명 1961: 서피스 프로 8 LTE pic.twitter.com/KAy3VR1hXG — cozyplanes (@cozyplanes) November 26, 2020

Los números que vemos en el tweet se corresponderían según cozyplanes a los de serie para los modelos que se presentarían: 1950 para el Surface Laptop 4, 1960 para la Surface Pro 8 y el 1961 para un modelo LTE de la Surface Pro 8. Además de las fotografías, el filtrador habla de que ambos dispositivos se anunciarían en el primer trimestre de 2021.

De este modo, lo que parece es que el continuismo en el diseño se prolongará, aunque esto no es algo especialmente negativo ni mucho menos. Del Surface 7 Pro contábamos que la aleación de magnesio de la caja proporciona una ligereza que destaca y era un dispositivo bien acabado (y ventilado) como también consideramos en el Laptop 3, si bien no sabemos aún si este material se ha conservado para la Surface 8 Pro.

Lo que no vemos (al ser una vista cenital) del presunto Surface Laptop 4 son las conexiones. Un punto que no nos pareció especialmente fuerte en el Laptop 3 al no incluir puertos USB tpo-C con interfaz Thunderbolt 3.

El Microsoft Surface Laptop 3.

En Windows Central además comentan que la nueva Surface vendría con la 11ª generación de procesadores Intel y los gráficos Intel Xe. Por su parte, el Surface Laptop 4 incluiría procesadores de AMD, apuntando a la serie 4000 de Ryzen como el primer sobremesa de Huawei, que se presentaba hace pocos días.

Si finalmente viésemos estos productos a finales de enero como se apunta será un cambio con respecto a lo previo, normalmente actualizándose en octubre y mayo. Veremos si también se habla de los sucesores de la Microsoft Surface Pro X y del Microsoft Surface Go 2, sobre todo de cara a información oficial.