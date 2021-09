Microsoft confirma un evento para el 22 de septiembre: todo apunta a nuevos Surface

Por si eran pocos los eventos tecnológicos que había ya programados para este mes, Microsoft acaba de anunciar uno más para el 22 de septiembre. Lo ha hecho con un escueto tweet en su perfil oficial en cuya imagen podemos ver lo que, sin lugar a dudas, es un Microsoft Surface.

El evento tendrá lugar, como decíamos, el próximo 22 de septiembre a las 11 AM ET, o lo que es lo mismo, a las 17:00 hora peninsular española. No se sabe qué presentarán la compañía de Redmond, pero viendo los rumores más recientes cabe esperar que veamos un nuevo ordenador y un nuevo móvil con pantalla doble.

Aquí huele a Surface

Por un lado, ha habido varios rumores sobre un posible Surface Duo 2. Recordemos que el Surface Duo es ese móvil Android con dos pantallas que Microsoft lanzó en 2019 y que llegó a España a mediados de 2020 por 1.549 euros.

No es un terminal que haya hecho mucho ruido, pero filtraciones recientes sugieren que Microsoft trabaja en un Surface Duo 2. Windows Central publicó una serie de imágenes en las que se puede ver un diseño similar al modelo original, pero con tres cámaras traseras. También se dijo que montaría un procesador Snapdragon 888, por lo que sería compatible con redes 5G.

Por otro lado, diversas filtraciones señalan que Microsoft tiene en el horno un Surface Book 4 ( o Surface Laptop Studio, según la filtración que miremos). De este dispositivo se espera que en lugar de montar una pantalla "de quita y pon" como los Surface Book, sea un dispositivo abatible que adopte un formato similar al Magic Keyboard de los iPad Pro.

Esta pantalla sería de 14 pulgadas con 90 o 120 Hz de tasa de refresco. El nuevo diseño permitiría, según las filtraciones, montar procesadores más potentes y tarjetas gráficas de la familia GeForce RTX. También se espera un nuevo Surface Pen con respuesta háptica y, cómo no, que sea de los primeros dispositivos en llegar con Windows 11 preinstalado.

En cualquier caso, son solo rumores y filtraciones y nada es oficial. Tocará esperar hasta el 22 de septiembre para salir de dudas.

Vía | Microsoft