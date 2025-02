El iPhone 16e tiene la llave maestra para que Apple cumpla un viejo anhelo: un MacBook con conectividad 5G

El iPhone 16e incluye el C1, el primer módem 5G diseñado por Apple, una tecnología que va mucho más allá de su primer móvil: es la llave para integrar conectividad móvil en los MacBook, un viejo anhelo que ahora parece mucho más viable y cercano.

Por qué es importante. Una parte del mercado (especialmente la empresarial) lleva años esperando un MacBook con conectividad móvil, pero dependía de la implementación de módems Qualcomm. Eso implicaba un coste extra importante y una integración con el hardware menos eficiente, algo bastante disuasorio para una función que va orientada a un nicho, no a la masa de consumidores.

El módem C1 cambia las reglas del juego.

El telón de fondo. Una pequeña parte de la industria lleva una década comercializando portátiles con conectividad móvil, pero Apple se ha mantenido al margen.

Los MacBook siguen dependiendo de WiFi o del iPhone como punto de acceso, una solución menos elegante que la conectividad nativa y que compromete su batería. Los iPad sí han tenido variantes 3G, LTE o 5G desde el primer modelo.

Entre líneas. El C1 no es solo un módem más eficiente:

Se integra directamente con el chip principal, como en el iPhone 16e.

Consume menos energía que los módems de terceros.

Apple controla todo el diseño y puede optimizarlo para cada dispositivo.

Punto de inflexión. La tecnología actual hace que un MacBook con 5G tenga más sentido que nunca, y no solo por la parte del módem:

Las redes 5G ofrecen velocidades comparables al WiFi.

Los planes de datos son más asequibles y generosos en GB que hace unos años.

El trabajo remoto demanda conectividad permanente. Además de la figura del nómada digital.

La integración con iCloud requiere conexión constante para sus procesos en segundo plano.

Bonus: Apple Intelligence en local está bien, pero nada que ver con las capacidades en la nube de ChatGPT, Claude y compañía.

Y ahora qué. El C1 debutará en el iPhone 16e como campo de pruebas, pero su verdadero potencial se verá cuando Apple lo lleve a los iPhone más importantes en algún momento –presumiblemente cuando expire el acuerdo con Qualcomm–... y quién sabe si al llevarlo a un Mac.

Un MacBook siempre conectado no solo beneficia a los usuarios: para Apple significa más uso de iCloud, más ventas en App Store y un mayor uso de sus servicios. El C1 y sus sucesores hacen viable esta estrategia sin depender de terceros.

