HP Z2 Mini G5, Z2 Small G5 y Z2 Tower G5: tres estaciones de trabajo compactas, de diseño y propulsadas por procesadores Intel Xeon

Las tres estaciones de trabajo de la familia Z2 que acaba de presentar HP tienen mucha personalidad. Difieren por su factor de forma, que va desde el formato mini de una de ellas hasta la caja de tipo torre de la más voluminosa, pasando por el chasis con formato de sobremesa de la tercera de ellas. Eso sí, todas tienen algo en común: un diseño muy cuidado que funciona especialmente bien desde un punto de vista estético en el modelo Z2 Mini G5.

Una de las señas de identidad propias de esta familia de equipos es su ambiciosa configuración. Y es que en el interior de estos ordenadores, incluso en el más compacto, el Z2 Mini G5, podemos encontrarnos microprocesadores Intel Xeon, procesadores gráficos de la familia Quadro de NVIDIA, sistemas de refrigeración elaborados y unidades de almacenamiento SSD con interfaz PCIe M.2. Estas especificaciones delatan que estas estaciones de trabajo se sienten cómodas con la creación de contenidos, en teoría, por exigente que sea.

HP Z2 Mini G5: una estación de trabajo compacta para usuarios de CAD

Este equipo es una auténtica golosina. Parece mentira que los ingenieros de HP hayan conseguido meter componentes tan exigentes como los procesadores Xeon de Intel y las GPU Quadro de NVIDIA en un chasis tan compacto (mide 21,6 x 21,6 cm en planta). HP propone este Z2 Mini G5 como una estación de trabajo compacta para usuarios de CAD, un enfoque que no deja lugar a dudas acerca de la vocación de este mini-PC. Si indagamos un poco más en sus especificaciones descubriremos que puede montar hasta 32 GB DDR4 y un subsistema de almacenamiento secundario de hasta 1,5 Tbytes, unas cifras atractivas que encajan con la filosofía de este equipo.

El sistema de refrigeración de este equipo recurre a dos ventiladores con bajo nivel de ruido apilados en distintos niveles. Uno de ellos está colocado por encima de todos los componentes y justo debajo de la cubierta superior, que puede ser retirada sin necesidad de utilizar ninguna herramienta para facilitar el acceso al interior del equipo. Y el otro reside justo encima de la CPU y la GPU, y junto al disco duro mecánico, que puede convivir con una unidad SSD de hasta 512 GB con interfaz PCIe M.2.

En la fotografía de detalle que podéis ver debajo de estas líneas podemos identificar los tres puertos USB de última generación que incorpora este Z2 Mini G5, uno de ellos con formato USB-C, así como la pertinente salida para auriculares en formato minijack. No obstante, en otro de los paneles laterales del equipo residen tres puertos USB más (uno de ellos de tipo C), tres conectores DisplayPort, un puerto RJ-45, un cierre de seguridad Kensington y la toma de corriente. No cabe duda de que es una conectividad bien resuelta que no parece haberse visto condicionada por el escaso espacio disponible en la caja del equipo.

HP Z2 Small Form Factor G5: más compacto, pero también más potente

El siguiente miembro de la familia Z2 en la línea sucesoria es el Z2 Small Form Factor G5, un equipo que recurre a un chasis de sobremesa relativamente compacto, pero más voluminoso que el del Z2 Mini G5. Este mayor volumen le permite acomodar componentes aún más ambiciosos que los del equipo que acabamos de revisar, como un microprocesador Intel con 10 núcleos y un TDP de 125 vatios, o un procesador gráfico de la familia Quadro RTX 3000 de NVIDIA. Y todo ello en un chasis que, según HP, es un 19% más compacto que el de la generación anterior.

Uno de los componentes más interesantes de este equipo es su fuente de alimentación, una unidad con una capacidad de entrega de potencia de 450 vatios, que, según HP, es la fuente compacta con la mayor entrega de potencia del mercado. Pero aquí no acaban las características interesantes de este PC. Y es que según sus creadores no ha sido diseñado solo para ser utilizado en una oficina; también puede ser empleado en espacios de trabajo en los que hay polvo y otras partículas suspendidas en el aire. Los componentes que se responsabilizan de evitar que estas partículas entren en el interior del equipo son unos filtros diseñados expresamente para hacer posible el uso de este ordenador en espacios agresivos.

HP Z2 Tower G5: diseñado para resolver las cargas de trabajo más intensas

El equipo más voluminoso de la familia Z2 es también, como cabe esperar, el que puede acoger en su interior la configuración más ambiciosa. Sus señas de identidad son similares a las de los modelos Z2 Mini G5 y Z2 Small Form Factor G5, pero este Z2 Tower G5 se desmarca al permitir la instalación de microprocesadores Intel Xeon con hasta 10 núcleos y procesadores gráficos de la familia Quadro RTX 6000 de NVIDIA. Aun así, según HP es un 15% más compacto que la generación anterior.

La fuente de alimentación que se responsabiliza de mantener bien nutridos todos los componentes del PC tiene una capacidad de entrega de potencia máxima de 750 vatios. Y, además, este equipo, al igual que los demás miembros de la familia, incorpora una licencia del software para trabajo remoto ZCentral. Según HP es la estación de trabajo de gama de entrada que incorpora la mayor cantidad de ranuras de expansión PCIe y conectores M.2, algo que nosotros no podemos confirmar, pero que, en cualquier caso, refleja que este equipo contempla unas posibilidades de expansión cuando menos interesantes.

HP Z2 Mini G5, Z2 Small G5 y Z2 Tower G5: precio y disponibilidad

El nuevo Z2 Mini G5 estará disponible esta misma semana, mientras que los modelos Z2 Small Form Factor G5 y Z2 Tower G5 llegarán a las tiendas el próximo 28 de septiembre. Tan pronto como HP nos confirme los precios de estos equipos actualizaremos este artículo para incorporarlos.

