El Framework Laptop es un alucinante y prometedor portátil modular y ultrarreparable que (afortunadamente) va contracorriente

Con los fabricantes dando cada vez menos facilidades para que ampliemos o reparemos nuestros portátiles y medio mundo apoyando el movimiento 'Right to Repair' ('Derecho a Reparar'), nos hemos encontrado con una propuesta realmente llamativa.

Se trata del Framework Laptop, un portátil que ya mostramos en febrero y brilla por su modularidad y por un diseño en el que la reparabilidad y las posibilidades de ampliación son sorprendentes. Atentos, porque ya empieza a estar disponible y hay muchas sorpresas estupendas en él.

Parece un portátil normal, pero es mucho más

El Framework Laptop destaca por su pantalla de 13,5 pulgadas, una relación de aspecto 3:2 y una resolución de 2.256 x 1.504 píxeles. Se soporta un 100% del gamut de color sRGB, y el brillo puede llegar a superar los 400 nits según los responsables del producto.

La webcam es otro de los componentes destacados, y soporta grabación a 1080p y 60 FPS. En ella encontramos una webcam OmniVision OV2740 de 1/6 pulgadas y una apertura f/2.0 además de un ángulo de visión de 80°. La webcam cuenta además con un interruptor de privacidad.

El teclado, cómo no, es fácilmente desmontable, y a pesar de la delgadez y ligereza del equipo (1,3 kg) tenemos teclados retroiluminados con un recorrido de 1,5 mm cuando lo normal en este formato es tener recorridos de 0,8 o 1,2 mm.

Esos teclados son aún configurables para poder soportar varios idiomas y disposiciones como el español, aunque de momento parece que solo hay disponibilidad de teclados con disposición EE.UU.

El portátil cuenta además con un lector de huella en el botón de encendido, en la parte superior derecha del equipo, y gracias a él podremos por ejemplo aprovechar la tecnología Windows Hello si usamos el equipo con este sistema operativo. El touchpad es de buenas dimensiones (115 x 76,66 mm) y tiene la certificación Windows Precision Touchpad para los gestos disponibles en Windows.

Hay varios modelos preconfigurados con procesadores que van del Core i5-1135G7 al Core i7-1186G7. De hecho el único pero que podemos poner a estos equipos es que no haya opciones con chips de AMD de momento. La batería de 55 Wh es también notable, y con esos chips, por cierto, contamos con gráficos integrados Intel Xe.

A esos microprocesadores les acompañan entre 8 y 32 GB de memoria RAM DDR4, hasta 1 TB de SSD y cuatro puertos seleccionables. ¿Seleccionables? ¿Qué es eso? Os lo explicamos un poco más adelante.

No solo memoria o SSD: hasta la placa y la CPU son ampliables

Los fabricantes presumen en estos días de dejarnos ampliar la unidad SSD y, en ocasiones muy especiales, la memoria RAM. Estos dos componentes suelen ir soldados en placa en muchos modelos (<toses>Apple<toses>), y sacar pecho por ofrecer algunas de estas opciones es la norma.

Con el Framework Laptop esas opciones se llevan hasta el extremo: no solo podremos ampliar o reemplazar esos componentes, sino que es posible hasta reemplazar la placa base para, por ejemplo, actualizar el procesador y que el equipo se adapte a los futuros y nuevos tiempos.

También es posible reemplazar la batería, y aunque los altavoces y los micrófonos no son actualizables, sí disponemos de un interruptor de privacidad para los micrófonos duales MEMS. Lo que sí podremos cambiar es el módulo con WiFi 6 y Bluetooth 5.2 para por ejemplo llegar a tener conectividad WiFi 6E o cualquier futura versión del estándar.

Puertos seleccionables y sorpresas mágicas en forma de códigos QR

Lo más sorprendente quizás del equipo no es todo lo que hemos contado, sino esa modularidad que se hace patente con los puertos seleccionables, o como los definen los repsonsables, las llamadas tarjetas de expansión seleccionables por el usuario.

Esa denominación no es más que una forma de llamar a puertos que podremos intercambiar para tener distintas configuraciones de puertos de conexión. Hay cuatro de estas "ranuras", y todas ellas se pueden usar con esos pequeños módulos que parten siempre de un puerto USB-C y que luego lo convierten en un puerto USB-C (USB 4), USB-A (USB 3.2 Gen 2), HDMI 2.0, DisplayPort, MicroSD e incluso módulos con 250 o 1 TB de almacenamiento en unidades SSD de pequeño formato.

Nos falta quizás el puerto Ethernet, pero quizás llegue en el futuro porque los responsables del proyecto prometen futuras tarjetas de expansión que por ejemplo estarán dedicadas a amplificadores para auriculares o microcontroladores Arduino.

El último detalle es aún más sorprendente. Casi mágico a pesar de lo aparentemente simple del concepto. Cada componente del Framework Laptop tiene un código QR escaneable para identificarlo y conseguir documentación, guías de reparación o piezas de reemplazo. Sencillamente brillante, ¿no os parece?

Precio y disponibilidad del Framework Laptop

El Framework Laptop ya está disponible en Estados Unidos y Canadá, donde hay dos formas de hacerse con él.

La primera, con una de las tres configuraciones predefinidas (ver tabla en la imagen del comienzo del artículo), y la otra, con una Edición DIY ("Do It Yourself", "háztelo tú mismo") que permite configurar todos los apartados del equipo a medida. Los precios son los siguientes:

Base (i5-1135G7, 8 GB de RAM, 256 GB SSD): 999 dólares .

(i5-1135G7, 8 GB de RAM, 256 GB SSD): . Performance (i7-1165G7, 16 GB de RAM, 512 GB SSD): 1.399 dólares .

(i7-1165G7, 16 GB de RAM, 512 GB SSD): . Professional (i7-1185G7, 32 GB de RAM, 1 TB SSD): 1.999 dólares .

(i7-1185G7, 32 GB de RAM, 1 TB SSD): . DIY (configurable): desde 749 dólares con reserva de 100 dólares.

Este equipo ha empezado ya a comercializarse en esos dos países, pero esperamos que pronto pueda llegar a otros países con esos teclados que se adapten a cada país para perfeccionar aún más una idea que esperamos que tenga mucho éxito.

Más información | Framework Laptop