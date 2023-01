Apple está trabajando en una idea que Steve Jos aborrecía: portátiles con pantalla táctil, según Mark Gurman

Durante mucho tiempo, y a contracorriente de las tendencias de la industria, Apple se ha rehusado a lanzar un ordenador con pantalla táctil. Ahora, según Mark Gurman, la compañía de Cupertino está trabajando activamente en un proyecto que plantea todo lo contrario.

Un equipo de ingenieros de Apple está enfocado en el desarrollo del primer MacBook Pro con pantalla táctil. El ordenador, pese a recibir este importante cambio, no sufriría grandes cambios a nivel de diseño, y conservaría el factor de forma estándar con teclado y trackpad.

El primer MacBook Pro con pantalla táctil puede llegar en 2024

El reputado periodista de Bloomberg también señala que los planes de la compañía de Cupertino contemplan la utilización de pantallas OLED en lugar de LCD. Esto no sería una novedad en la línea de productos de Apple, ya que el iPhone y el Apple Watch utilizan actualmente esta tecnología de visualización más avanzada

Si bien Apple está trabajando en un Mac con pantalla táctil, los esfuerzos se están centrando en el hardware. A nivel de sistemas operativos, aseguran, no se piensa en unificar iPadOS y macOS, por lo que los primeros productos comerciales llegarían con macOS.

Como podemos ver, los detalles sobre el proyecto de la compañía son escasos. Se especula que el primer portátil Mac con pantalla llegue en 2025, y que forme parte de la familia Pro. Sin embargo, el lanzamiento de este dispositivo todavía no está confirmado y los planes de Apple podrían cambiar.

De concretarse, este movimiento se convertiría en un giro histórico. La relación de Apple con las pantallas táctiles ha sido bastante particular. Steve Jobs impulsó el concepto de pantalla táctil como una de las grandes bondades del iPhone, pero dejó en claro que incorporarla en un Mac sería una idea equivocada.

Ya en tiempos de Tim Cook, Apple dio un pequeño paso e incorporó una pantalla táctil en los MacBook Pro. No se trataba del panel principal, sino de la Touch Bar. Este añadido, no obstante, no consiguió conquistar a los usuarios y desarrolladores. Por consecuencia, Apple decidió dec

Imágenes: Imagen conceptual creada con material de prensa de Apple

