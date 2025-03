Napster sigue viva y alguien acaba de comprarla por 200 millones con un objetivo: convertirla en la Spotify de los conciertos en 3D

La compañía especializada en tecnología inmersiva Infinite Reality se ha llevado el premio gordo: Napster es ahora de su propiedad, después de pagar por ella un precio de 207 millones de dólares. Y tiene planes ambiciosos: competir con el resto de las plataformas de streaming aportando al panorama una de las cosas que mejor sabe hacer la compañía, conciertos virtuales en 3D.

Adiós, viejo Napster. Cualquier internauta que peine canas (algo que se detecta, por ejemplo, en el uso de la palabra "internauta") recordará los tiempos de Napster, Soulseek y demás plataformas primigenias de P2P. Napster fue especialmente polémica por convertirse en cabeza de turco del cada vez más popular internet de los inicios, y por enfrentarse a una industria musical que aún no había descubierto cómo obtener beneficios de lo digital. Metallica, Madonna y Dr. Dre demandaron en el año 2000 a Napster, que tuvo que declararse en bancarrota en 2002.

Hola, nuevo Napster. La marca Napster vivió distintas reencarnaciones y ha pasado por manos muy diversas. Quizás la cadena de tiendas de tecnología Best Buy es la más conocida, aunque no duró mucho bajo su ala: en 2011 la vendió a Rhapsody, otra plataforma de streaming que buscaba un nombre ya conocido para expandir su negocio. En los últimos años, Napster ha crecido como servicio de streaming legal, al estilo de Spotify: está disponible en 34 países y tiene un catálogo de 110 millones de canciones.

Llega Infinite Reality. La compra de esta compañía especializada en tecnología inmersiva tiene como objetivo convertir Napster en "una plataforma social de música que priorice la participación activa de los fans sobre la escucha pasiva", y con tintes de red social más acentuado que en competidoras como Spotify: Napster permitirá a los artistas "conectar con sus fans, así como apropiarse y monetizar su relación con ellos". Algunas ideas que maneja Infinite Reality son la creación de espacios virtuales 3D oficiales para conciertos virtuales, fiestas de estreno de temas, venta de merchandising y entradas y atención general al público mediante inteligencia artificial.

Algunas dudas. La entrada de Infinite Reality al negocio de Napster aterriza con su propia lista de dudas: la principal, cómo tiene pensado poner en pie todas estas innovaciones en la plataforma, y si tiene sentido. La creación de espacios virtuales puede ser atractiva para algunos usuarios (y sobre todo, para algunos inversores), pero también compleja y extraña para otros. Recordemos que el actual CEO de la compañía, Jon Vlassopulos, llegó al puesto en 2022 después de gestionar la parte vinculada a la industria musical de Roblox, una empresa millonaria pero cuyos intentos de crear un metaverso cultural masivo no han cuajado del todo. ¿Estamos ante un nuevo capítulo de "Llamazares en Second Life"?

Oscurantismo general. Hay incluso más dudas en la operación, de talante no tan práctico. Por ejemplo, la viabilidad económica del proyecto: Infinite Reality ha recaudado tres millones de dólares en una ronda de inversión, pero no ha aclarado de dónde procede ese dinero. Además, la implementación de la IA y la realidad ampliada son muy ambiciosas y se pueden topar con el obstáculo de la adopción por parte de la industria musical, no caracterizada precisamente por lo rápido que adopta los giros de ciento ochenta grados en el negocio (la historia primigenia de Napster en el año 2000 es, de hecho, el mejor ejemplo).

