Moby ya no cree en las discográficas y apuesta por WeTransfer para regalar su más reciente disco... sí, gratis

Richard Melville Hall, mejor conocido como Moby, acaba de sorprender a todo el mundo con el lanzamiento de un nuevo álbum, donde lo más destacable de todo es que es gratis y lo podemos obtener a través de WeTransfer.

A pesar de que la estrategia de regalar discos en internet no es nueva, ya tenemos el caso de Radiohead y Nine Inch Nails, el caso de Moby salta a la vista por haber elegido uno de los servicios más famosos de alojamiento de archivos para compartir. En este caso se trata de WeTransfer, donde ha creado una página especial que nos permite descargar su nuevo disco así como el anterior lanzado en 2016.

'More Fast Songs About The Apocalypse'

El año pasado, Moby lanzó su primer disco 100% de rock, alejándose un poco de la electrónica que lo caracterizó durante la década de 1990. Aquel disco llevaba por nombre 'These Systems Are Failing' donde contaba con el apoyo de la banda 'The Void Pacific Choir', con quienes repite para este segundo disco.

Además del curioso formato de regalarlo a través de WeTransfer, Moby ha decidido ir más allá y el lanzamiento ha sido por medio de un correo electrónico que simula una nota de prensa emitida por la Casa Blanca, la cual está firmada por John Miller, un álter-ego que usaba Donald Trump en la década de 1980 para hablar con la prensa. Por supuesto la nota es muy destacable, ya que imita la forma de hablar de Trump y su departamento de comunicación:

"Desde la mesa de John Miller: A quién pueda interesar, El artista Moby, que es viejo y triste, está sacando álbumes número 2 con The Void Pacific Choirs – aparentemente ‘More Fast Songs About The Apocalypse’. No puedo decir que me guste pero ahí está. Hicieron el álbum #1 antes de que mi jefe, donald j. trump (que es una persona real, como yo) se convirtiera en presidente de los estados unidos. El artista Moby fue invitado a la inauguración (LA MÁS GRANDE) pero no. El primer disco que sacaron es muy ruidoso... como este segundo, sólo miren el título, está claro. Pero es como si odiaran América y creyeran que NO ES GRANDE DE NUEVO. Así que, no escuchen esto porque yo no lo haré, ¡incluso aunque lo estén dando gratis! ¡Idiotas! ¿Apocalipsis? ¿Yo no veo verdaderos caballitos por ninguna parte? TRISTE. M.A.G.A. (acrónimo de 'Make America Great Again') John Miller (Soy un publicista increíble, ese Steven Colbert (NOTICIAS FALSAS) y John Oliver (NOTICIAS FALSAS) ¡ME ADORAN!)"

Como sabemos, Moby ha sido uno de los más duros críticos contra el gobierno de Trump, así que no es de extrañar que la campaña de su nuevo disco tenga estos tintes políticos-sarcásticos.

Dentro del lanzamiento de este nuevo disco, Moby dice que aceptará donativos pero no para él, sino para asociaciones en pro de los derechos de los animales, de las mujeres, del cambio climático y la reforma electoral.

Por último, los dejamos con un par de vídeos de dos de sus canciones incluidas en el disco anterior de 2016: 'These Systems Are Failing', esto como preparación para el nuevo álbum 'More Fast Songs About The Apocalypse'.

Más información | Moby Descarga | WeTransfer