Wallbox fue la esperanza milmillonaria de España para conquistar los cargadores eléctricos. Ahora está hundida

Wallbox nació con –ameritadas– aspiraciones de unicornio: una tecnológica industrial, con capital español, cotizando en Nueva York, y vendiendo cargadores para coches eléctricos al mundo.

Hoy vale menos que su deuda, ha despedido a un tercio de su plantilla y lucha por no ser expulsada del parqué. Está buscando desesperadamente oxígeno financiero y credibilidad industrial, pero todavía no ha encontrado ni lo uno ni lo otro.

Qué ha ocurrido. Wallbox llegó a valer 3.000 millones de dólares, hoy su capitalización ronda los 95 millones. Las razones:

Pérdidas constantes. 112 millones en 2023, 152 millones en 2024. Desplome bursátil. Su acción ha caído más de un 95% desde su debut. La advertencia del NYSE. Lleva desde octubre cotizando por debajo del dólar. Recortes. Despidos masivos, cierres de plantas y reducción de costes. Salida de consejeros clave. Hace unos días, Justin Mirro y Paolo Campinoti presentaron su dimisión.

Entre bambalinas. Wallbox no ha dejado de captar dinero durante los últimos años. Desde 2021 ha acumulado más de 370 millones en rondas, con miembros como Iberdrola, Generac, Riberas o la familia Puig en el capital. Pero su modelo de negocio sigue sin cuadrar.

Ahora ha contratado a Houlihan Lokey para reestructurar deuda y capital para evitar el colapso. Todavía no se sabe si eso pasará por vender activos, incorporar a un nuevo inversor o algún movimiento más drástico.

Sí, pero. Aunque Wallbox ha mejorado márgenes, reducido pérdidas operativas y ha crecido en Estados Unidos, sigue sin un horizonte claro de rentabilidad. Dice que está cerca del break even (igualar ingresos y gastos) en EBITDA ajustado, pero también ha admitido que las pérdidas seguirán.

Y lo más preocupante: va a necesitar más capital, pero ya ha quemado mucho.

En cifras. En 2024...

164 millones en ingresos.

152 millones en pérdidas.

300 empleados despedidos (el 35% de la plantilla).

Casi 200 millones de deuda viva.

95 millones en dólar de capitalización bursátil.

0,30 dólares es el precio actual de su acción.

El contexto. Con las ventas del coche eléctrico creciendo algo más lento de lo esperado, las startups del sector se han quedado sin el ingrediente fundamental de su hoja de ruta. Y muchas se han quedado por el camino. Arrival, Proterra, o Lordstown Motors están quebradas o suspendidas. Nikola sigue operando con un valor un 99% inferior al de su pico.

Todas tienen algo en común: productos prometedores y una narrativa potente, pero modelos de negocio difícilmente sostenibles si su entorno no crece rápidamente.

Entre líneas. El problema no es la electrificación, sino el calendario. Las startups apostaron todo al “cuándo” y no al “si”. Y ese “cuándo” se ha retrasado. Wallbox había desplegado fábricas en Texas, Alemania y China con la expectativa de una demanda que aún no ha llegado.

Y esto no solo afecta a Wallbox. El caso español es representativo de una suerte de burbuja industrial: inversión pública y privada alineada, pero basada en proyecciones que no se consolidan.

