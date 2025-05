Hace un año, un vuelo entre Alemania y Sevilla voló "solo" durante diez minutos. Ha puesto patas arriba la seguridad aérea

La primera y única vez que me monté en un Boeing 747-8, la puerta del cockpit estaba abierta. “Vaya pasada”, dije en voz alta, a lo que la azafata me contestó de forma jocosa que había muchos botones y pantallas, pero que el piloto no hacía nada y el avión iba solo. Y sí, los aviones cuentan con multitud de sistemas de automatización, pero están supervisados por piloto y copiloto para asegurarse de que todo va bien. Lo que no se contempla es que un avión vuele sin piloto durante 10 minutos.

Es lo que ocurrió en un vuelo entre Alemania y España. Y con 199 pasajeros a bordo.

Parada técnica. Aunque los detalles se han publicado recientemente en el informe correspondiente, todo ocurrió el 17 de febrero de 2024. Un vuelo de Lufthansa con 199 pasajeros a bordo y seis miembros de la tripulación cubría un trayecto Frankfurt-Sevilla y todo iba como habitualmente. En un momento dado, y cuando ya estaba activada la fase de crucero, el piloto se levantó para ir al baño.

El problema es que, al volver, el copiloto no abría la puerta. Y sólo faltaba media hora para aterrizar.

Piloto automático. Antes de nada, hay que detallar cómo funciona esa fase de crucero. Los aviones modernos cuentan con una cantidad ingente de sistemas que podríamos calificar como de “ayuda a la conducción”. Similar a los que integran los coches actuales. Estos ayudan en todas las fases del trayecto (despegue, crucero y aterrizaje) y, tras la programación por parte de los comandantes, es cierto que el avión se conduce “solo”.

Así, puede mantener la altitud, ascender o descender en puntos programados previamente, mantener la velocidad, acelerar o reducir cuando la programación lo dicte, seguir un rumbo programado y alinear el avión con la pista de aterrizaje. También tiene un montón de sistemas de radio para ayudar al equipo, siendo sistemas para que el vuelo sea más eficiente, cómodo y preciso.

Convulsión. Retomemos el regreso del baño. Cuando el piloto intentó regresar a la cabina, el código de acceso no funcionaba por algo muy simple: por medidas de seguridad, sobre todo después del 11S, la puerta debe abrirse desde el interior. El capitán llamó al copiloto por el interfono, pero no contestaba.

¿El motivo? El hombre, de 38 años y perfectamente sano, perdió la conciencia debido a una convulsión parte de una condición neurológica no diagnosticada. Y estuvo sin conocimiento durante 10 minutos, tiempo en el que el avión voló sin supervisión alguna y en el que el copiloto realizó algunas acciones involuntarias al desplomarse sobre los mandos.

Las acciones involuntarias del copiloto

¿Hay algún médico a bordo? El piloto introdujo el código de emergencia que abre la puerta automáticamente, pero antes de que esto sucediera, el copiloto recobró el sentido. Abrió la puerta para que el capitán pudiera entrar y éste decidió desviar el vuelo a Madrid, ya que era el aeropuerto adecuado más cercano en el que el copiloto podría recibir atención médica, aunque ya contó con unos primeros auxilios gracias a un médico que volaba como pasajero.

Debieron ser los 10 minutos más largos para una tripulación que no sabía qué estaba pasando.

Revisando protocolos. La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil española informó de los hechos, Lufthansa corroboró el informe y todo podría pasar a un segundo plano debido a que no hubo incidentes, pero en realidad se trata de un problema tremendo y un agujero de seguridad importante.

Puso en evidencia los riesgos de dejar solo a una única persona en la cabina cuando la otra debe ausentarse por el motivo que sea y ya hay quien está recomendando a las aerolíneas que revisen sus procedimientos. ¿Una posible solución? Que, cuando el piloto o copiloto tengan que salir de la cabina, entre una persona autorizada para que siempre haya dos personas.

Esto es algo que se recomienda a EASA (Agencia Europea de Seguridad Aérea) en un informe que, por otro lado, es de una lectura muy curiosa por la cantidad de datos que se registran en un hecho que, como decimos, se prolongó durante apenas 10 minutos. Porque, aunque es extraño, no es un caso tan aislado.

Imágenes | Informe del CIAIAC, Funforme3

