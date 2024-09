Volvo tenía una postura radical pro-coche eléctrico. Ha tenido que suavizar sus expectativas

Algunos de los principales fabricantes de coches están empezando a rebajar sus expectativas con el coche eléctrico. Fabricantes como Volkswagen o Toyota han aterrizado mejor sus planes, sin descartar del todo que en los próximos años, la combustión -aunque sea en su forma híbrida- aún tiene recorrido.

Volvo era uno de los fabricantes más ambiciosos en su estrategia de electrificación. La compañía aseguraba en 2023 que no vendería "ni un solo coche" en todo el mundo que no fuera totalmente eléctrico después de 2030. Es un planteamiento que no parece haber durado mucho.

Las promesas de Volvo. Bjorn Annwall, director comercial de Volvo, prometía el año pasado que a partir de 2030 la compañía no vendería un solo coche que no fuese eléctrico.Es un planteamiento similar al que tuvieron con las ventas online. La compañía quería seguir a Tesla y vender al menos el 50% de su flota para particulares a través de canales online. ¿La realidad? En pleno 2023 estas ventas suponen un 0% del total.

Un giro para salvar el impacto. Ante la caída de las ventas de vehículos eléctricos en algunos de sus mercados clave, como Estados Unidos, Volvo ha tenido que recoger cable. El consejero delegado de Volvo reconoció que "llevará tiempo tender puentes entre diferentes partes del mundo para la electrificación total", y que apostar por otras soluciones como transición es una solución necesaria.

El coche híbrido como paracaídas. Apostar por el coche híbrido es una de las soluciones que se plantea Volvo en este periodo de transición. El fabricante apunta que los híbridos constituyen "un sólido puente para los clientes que no están preparados para pasar a la electrificación total", dejando claro que van a seguir reforzando inversión en esta línea.

Según declaraciones recogidas por AutoNews, minoristas distribuidores de Volvo han asegurado que la venta de vehículos híbridos será necesaria más allá de 2030. "Tendremos que hacerlo o moriremos", aseguran algunos de forma anónima. Otros, en la misma línea, postulan que "no importa cuántos quiera construir la industria, no se pueden imponer coches eléctricos a un mercado que no los quiere".

Volvo estaría aprovechando, entre otros, su matriz Geely Group para ampliar su gama PHEV. A finales del mes de mayo, Geely cerró una Joint Venture con Renault para fabricar y desarrollar nuevos motores híbridos.

