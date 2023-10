El túnel más largo del mundo creado para bicis y peatones está en Noruega. Y quiere reinventar al tráfico urbano

Bergen es una ciudad de la costa oeste de Noruega, la segunda en población del país, por detrás de Oslo, y combina los paisajes del litoral del Mar del Norte con los de las montañas del condado de Vestland. Desde hace unos meses el municipio es conocido sin embargo por algo más que sus fascinantes estampas nórdicas o su peculiar arquitectura. En abril estrenó un récord mundial, uno que destaca por lo que representa para su movilidad, urbanismo y sostenibilidad: el túnel más largo del mundo construido expresamente para el tránsito de ciclistas y peatones.

Su objetivo: facilitar que la ciudad diga adiós al coche.

No digas túnel, di Fyllingsdalstunnelen. Sí, la infraestructura no tiene un nombre fácil de pronunciar para los españoles, pero resulta fácil de entender: el Fyllingsdalstunnelen es una galería de 2,9 kilómetros diseñada para peatones y ciclistas que atraviesa Løvstakken, una de las siete montañas que rodea el centro de Bergen. La convivencia de unos y otros, quienes avanzan montados en bici o a pie, es posible porque el conducto se divide en dos carriles: los primeros disponen de una senda de 3,5 metros de ancho; los segundos, de un corredor de 2,5 m.

"Hemos colocado un suelo de goma azul en todo el túnel, similar a una pista de atletismo", comenta a la cadena CNN Camila Einarsen Heggernes, portavoz de la compañía ferroviaria Bybanen Utbygging. El propósito, abunda, es que avanzar a lo largo de la galería resulte más agradable que por el asfalto de las calles de la ciudad. Dar forma a todo el proyecto exigió una inversión de alrededor de 300 millones de coronas noruegas, equivalente a unos 25,4 millones de euros.

Un paseo entre arte y luces. Al diseñar Fyllingsdalstunnelen sus creadores quisieron ir más allá de un simple túnel, de ahí que lo dotaran de extras que hacen que su uso sea más cómodo. Y seguro. La nueva galería abre todos los días de 5.30 a 23.30 h, dispone de puntos de descanso, cámaras de seguridad e ncluso teléfonos de emergencia cada 250 metros. A lo largo de su trazado los peatones y ciclistas se encuentran también obras de arte y un sistema de iluminación dinámica y con colores que permite a quienes pedalean saber si se acercan otros usuarios.

Suma y sigue en la lista. No son sus únicos extras. Euronews precisa que la galería se mantiene a una temperatura constante de 7ºC, lo que no está nada mal en una ciudad en la que no es extraño que el termómetro marque valores bajo cero en invierno. La mayor parte del conducto tiene además un trazado recto, roto solo por ligeras curvas en la entrada y salida, e incluso cuenta con un peculiar "reloj de sol" en el centro, pensado para prestar servicio en una galería cubierta.

"Los noruegos normalmente somos modestos, pero en este caso diríamos que el túnel es 100% de última generación", zanja Bybanen Utbygging. Para demostrarlo, lo inauguraron en abril por todo lo alto, con una jornada de actividades deportivas que puso el broche a cuatro años de obras para dar forma al conducto.

De necesidad a oportunidad. El Fyllingsdalstunnelen no es interesante únicamente por su aspecto final. El propio planteamiento del proyecto resulta curioso: si Bergen se lanzó a construirlo fue para cubrir otra necesidad de su servicio de transportes. La segunda línea del tranvía Bybanen requería una galería de evacuación paralela, así que los noruegos decidieron ir un poco más allá y hacer que ese nuevo conducto fuera polivalente. El resultado es una infraestructura que los ciclistas recorren en unos 10 minutos y los peatones en alrededor de 40.

Ok, pero… ¿Qué papel juega? El túnel no es un tramo aislado o un espacio para practicar con la bici o correr y pasear o correr, sin más. Su trazado enlaza las zonas residenciales de Fyllingsdalen y Mindemyren y permite a los ciclistas usar las rutas que ya existen para continuar hasta el centro de Bergen.

Euronews señala que la distancia total desde Fyllingsdalen a Festplassen, en el corazón mismo del municipio noruego, es de unos 7,8 km y permitirá a los ciclistas cubrir el trayecto en apenas 25 minutos, bastante menos que lo que debían invertir hasta ahora. Su objetivo: impulsar una movilidad urbana más sostenible.

Una plan que viene de atrás. "La apertura de las nuevas vías peatonales y ciclistas forma parte de una estrategia continuada durante una década para hacer de Bergen una ciudad más respetuosa con el medio ambiente y sostenible", explica Visit Bergen, que destaca que la urbese ha posicionado en puestos destacados del Índice Global de Sostenibilidad de Destinos. Su condado, Vestland ha apostado también por la implantación de coches eléctricos e incluso el ferri eléctrico.

El mayor túnel… con comillas. Al hablar del nuevo túnel de Bergen sus responsables lo presentan como la galería más larga del mundo "construida expresamente" para ciclistas. Y ese matiz está perfectamente medido para ajustarse con precisión al rol que juega el nuevo conducto de Noruega.

Aunque el Fyllingsdalstunnelen es una infraestructura considerable, en realidad hay otro túnel más extenso que puede recorrerse a pedaladas: el Snoqualmie, en Washington, al este de Seattle. En total ronda los 3,6 km. Entre ambos recorridos hay sin embargo una diferencia importante, como apunta CNN: aunque el túnel de EEUU es ahora un paso para ciclistas y peatones, no se creó específicamente para ellos. En origen era un túnel ferroviario y acabó adaptándose con el tiempo.

Imágenes: Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging

