Triángulos de emergencia, luces V-16 y multas: todo lo que hay que saber en el verano más caótico

Los triángulos de emergencia, los mismos que llevamos utilizando de forma obligatoria desde 1999, ya no son obligatorios. No, al menos, si en autopistas o autovías. Tampoco si llevamos una luz V-16. Peso sí nos pueden multar si carecemos de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a aclarar todas las dudas.

Como decíamos, los triángulos de emergencia forman una parte indispensable de nuestro maletero desde 1999. Entonces se decidió que se deberían colocar, obligatoriamente, para señalizar un accidente o una avería en carretera a 50 metros del vehículo y visibles a 100 metros del mismo, como se indica en el Reglamento General de Circulación.

Pero esta obligación cambiará a partir de 2026. La DGT ha decidido que a partir de ese año serán sustituidos por las luces V-16 de forma obligatoria. Estas luces se colocan en el techo del vehículo y estarán conectadas con DGT 3.0 para poner a los servicios de emergencia pertinentes en marcha lo antes posible y tener constancia de que se ha producido un problema en una carretera concreta.

En estos momentos, incluso sin una luz V-16 conectada, el conductor puede haberla sustituido ya por los triángulos de emergencia. Unos triángulos que la DGT ya no obliga a instalarlos cuando circulamos por una autopista o autovía. Con estos ingredientes, vamos a aclarar cuál es la situación actual.

Todo lo que tenemos que saber para los próximos años

Por lo tanto, hay dos objetos y una nueva normativa de la DGT. Todo ello está vigente desde ya mismo y es que el organismo ha querido agilizar parte de la transición a la obligatoriedad de contar con luces V-16 en nuestro coche.

Teniendo en cuenta todo esto, la situación es la que sigue:

Triángulos de emergencia

Hasta 2021 era obligatorio contar con unos triángulos de emergencia en el coche e instalarlos si sufríamos un accidente o una avería. Como decíamos anteriormente, era obligatorio señalizar el obstáculo con un mínimo de 50 metros y cerciorándonos de que fuera visible a 100 metros de distancia. En una vía secundaria, se debía señalizar en ambas direcciones, como también se especifica en el Anexo IV del Reglamento General de Vehículos.

Sin embargo, no tendremos que realizar ninguna de estas acciones si llevamos una luz V-16 con nosotros. Sea o no conectada, esta luz sustituye en todas las condiciones a los triángulos y, por tanto, la DGT no podrá multarnos si optamos por su uso.

Si no contamos con una luz V-16, sí es obligatorio contar con los triángulos de emergencia en el coche, para poder señalizar las situaciones antes descritas. En caso de no contar con ellos, la multa es de 80, pues se trata de una falta leve.

Luces V-16

Las luces V-16 no son obligatorias hasta el próximo 2026, en el que sustituirán definitivamente a los triángulos. Sin embargo, su uso está permitido en todas las condiciones desde el verano de 2021. Por lo tanto, quien quiera utilizar esta baliza en lugar de los clásicos triángulos, ya puede hacerlo.

Pese a ello, hay que tener cuidado a la hora de comprar este aparato. A partir de 2026, las luces V-16 que se utilicen deberán ser conectadas, para poder tener comunicación directa con DGT 3.0. Hasta hace poco, las luces que se vendían carecían de esta conexión 5G, por lo que de comprarlas será necesario sustituirlas de nuevo dentro de dos años.

Vodafone o Telefónica sí cuentan desde hace poco con sus propias luces V-16 conectadas y compatibles cuando la norma sea ya obligatoria.

El último cambio de la DGT

Teniendo todo esto en mente, no podemos dejar pasar por alto el último cambio normativo que ha sacado adelante la DGT. El organismo asegura que poner los triángulos de emergencia en una vía rápida no compensa el riesgo a ser atropellado mientras se camina hasta los ya mencionados 50 metros.

Según sus datos, hasta 58 personas murieron en 2022 mientras caminaban por autopistas y autovías, por lo que han decidido que en estas carreteras no será obligatorio poner los triángulos de emergencia, incluso careciendo de la mencionada luz V-16.

Sí sigue siendo obligatorio señalizar con triángulos o una luz V-16 los accidentes o averías en carretera secundaria, por lo que de carecer de ambos elementos podríamos ser multados por un agente.

Además, que no sea obligatorio no quiere decir que esté prohibido. Tal y como nos ha confirmado la DGT, "se exime de la obligación, no se prohíbe". Por lo tanto, el conductor podrá seguir señalizando su vehículo en autopistas y autovías si así lo considera necesario, siempre y cuando guarde siempre las máximas precauciones para no poner en riesgo al resto de vehículos ni a sí mismo.

Foto | DGT