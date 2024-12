Si Tavares está fuera de Stellantis es por un problema gigante en Estados Unidos. Uno que ya obliga a regalar coches eléctricos

¿Cuánto cuesta tener un coche completamente parado? ¿A qué coste asciende para un concesionario que un vehículo acumule polvo día tras día? Dependerá, evidentemente, del coste del vehículo, la urgencia que tenga la empresa por venderlo y, sobre todo, de si espera o no venderlo algún día.

Un concesionario de Estados Unidos ha dado su propia respuesta: su espacio vale lo mismo que todo un Fiat 500 eléctrico.

El stock muerto. En logística se habla de "stock muerto" cuando en el inventario hay algún tipo de producto que no se espera que se pueda vender en el futuro. Es un producto que ha llegado hasta los almacenes por un exceso de confianza, por un mal análisis de la demanda, tiene algún defecto que impide darle salida o porque, sencillamente, no ha tenido en el mercado el éxito esperado.

El problema es que este producto no sólo no da beneficios, está provocando pérdidas a la compañía. En un almacén, el espacio es dinero y tener un producto al que no se le va a dar salida conlleva que le está quitando espacio a otro del que sí se esperan beneficios y, además, sigue sumando a los costes fijos propios de un almacén (alquiler del espacio, seguridad...).

Mira, mejor te lo regalo. Llegados a ese punto, lo mejor es dar salida, como buenamente se pueda, al producto. Y si hace falta regalarlo, se regala. Es por lo que ha optado un concesionario en Denver (Colorado) de coches Dodge, Ram y Fiat en Estados Unidos. La historia la trae The Autopian, quienes han confirmado que un vendedor regala los Fiat 500 eléctricos bajo la fórmula de leasing.

El medio asegura que el vendedor pone en manos del cliente este coche eléctrico por un coste de cero dólares/mes durante 27 meses si se hace cargo de los impuestos asociados a la transacción. Explican que el nuevo dueño tendría que pagar casi 1.700 dólares por este alquiler de poco más de dos años, unos 62 dólares/mes.

El contrato de leasing está limitado a un máximo de 10.000 millas (casi 16.100 kilómetros) y se necesita abonar los impuestos con un solo pago. La oferta, explican en el medio, ha tenido un efecto llamada inmediato. El medio ha confirmado con un testimonio local que la oferta es tan buena como se indica en los anuncios.

La punta del iceberg. La historia que cuenta The Autopian es sólo la punta del iceberg del problema que Stellantis tiene en Estados Unidos. Un problema que, de hecho, ha terminado con Carlos Tavares fuera de la compañía tras una dimisión que, todo indica, ha sido forzada.

El portugués emprendió un estricto recorte de gastos que ha marcado todo su liderazgo al frente del conglomerado. Entre las polémicas medidas, obligó a las compañías a dejar claras cuáles eran sus perspectivas de ventas. Números que, en Estados Unidos, podrían haberse inflado pero que no le hizo perder el pulso a Tavares que siguió enviando coches a América pese a que estaban acumulando más y más polvo, como explican en PowerArt.

La compañía había pasado de unos márgenes operativos envidiables (+12%) en 2023 al 5,5% en este 2024. Eso les llevó a confirmar que reducirían su producción en 200.000 vehículos. Además de una normativa de emisiones en 2025 para Europa que obligará a reducir las ventas de coches con motores de combustión, en Estados Unidos tenían decenas de miles de vehículos sin vender. Para hacernos una idea, CarEdge aseguraba 617 días de media para venderse en Estados Unidos.

En pie de guerra. Ante estas perspectivas de venta, los concesionarios de Stellantis se habían levantado en armas. El Consejo Nacional de Comerciantes Stellantis de EE. UU. envió una carta abierta a Carlos Tavares, acusándolo de provocar un "desastre".

En Motor1.com ponían porcentajes a todo esto. Entre enero y junio de este 2024, las ventas de RAM cayeron un 26%, las de Dodge un 16%, las de Chrysler un 9% y las de Dodge un 8%. Todo ello era consecuencia de precios "exageradamente caros, de coches de lujo", según Gus Carlson de The Globe and Mail. Cole Smith en Hagerty se expresaba de manera muy similar, asegurando que todo el problema se reducía al precio y el nivel del producto.

Más de un año. Pero el mayor problema en un stock muerto es al que se enfrentaba Stellantis. Si al coche no se le da salida pierde valor y sigue generando gastos para la compañía pero, además, se queda atrás frente a la competencia que va llenando el mercado de alternativas más atractivas que lo que el conglomerado tenía en los almacenes.

Es, por tanto, un quiste que se va haciendo más y más grande. Su tamaño en el caso de Stellantis alcanzaba el de años. Como hemos dicho, de media un Alfa Romeo Giulia que llega a Estados Unidos tarda más de un año en venderse pero como recogía CarEdge, este no era un caso aislado. Para vender un Alfa Romeo Stelvio, el vendedor necesitaba 456 días y para dar salida al Fiat 500e eran necesarios 454 días.

Un producto de difícil salida. El caso del Fiat 500e es especialmente sangrante para la compañía. Las ventas de coches eléctricos en Estados Unidos siguen siendo bajas. Para muestra los datos entre enero y septiembre de este 2024. Al final de este Q3, los coches eléctricos han marcado un nuevo récord pero todavía se han quedado en un 8,9% de las ventas totales. En Alemania, donde se han retirado las ayudas a esta tecnología y están sufriendo una gran caída se mantienen en una cuota de mercado del 13,4%.

Si al coche eléctrico le cuesta despegar en Estados Unidos es, en parte, por su red de recarga. De hecho, su reducida densidad ha obligado a los fabricantes a adoptar el estándar de Tesla para hacer sus coches más atractivos. Con pocos enchufes y distancias enormes, se necesitan coches que garanticen cientos de kilómetros de autonomía entre parada y parada. Es la antítesis de lo que ofrece el Fiat 500e.

Por tanto, entre los coches eléctricos más vendidos (cifras recogidas por InsideEVs) nos encontramos a Tesla como gran beneficiado. Su Tesla Model Y ha vendido en el Q3 de 2024 un total de 86.801 unidades y su Tesla Model 3 58.423 unidades. El tercer coche eléctrico más vendido del país es el Tesla Cybertruck (16.692 unidades). El siguiente es el Ford Mustang Mach E (13.392 unidades). El resto de modelos que conforman el Top10 vendieron menos de 15.000 unidades en el Q3 de 2024 y todos son modelos SUV o sedanes muy por encima de los 4,50 metros.

