Adaptarse o morir, incluso aunque la adaptación sea síntoma de la gravedad de un sector, el automotor, que hubo un tiempo que fue el motor de la industria alemana y europea. Opel y Leapmotor han sellado el acuerdo por el que la empresa china prestará sus servicios de ingeniería y desarrollo para el próximo SUV eléctrico de la mítica escuadra teutona.

100 millones para tener lo mejor de los dos mundos. Leapmotor comunicó el pasado 20 de noviembre a la Bolsa de Hong Kong este contrato por valor de 100 millones de euros. Según Florian Huettl, CEO de Opel, el acuerdo es un puente entre dos ecosistemas tecnológicos sólidos para tener ambos mundos. "Este enfoque vanguardista de desarrollo conjunto reúne velocidad, solidez tecnológica y experiencia en ingeniería para crear un nuevo y sumamente atractivo C-SUV de Opel para nuestros clientes".

Los equipos de ambas compañías ya trabajan en centros conjuntos en Hangzhou y Rüsselsheim. La división de tareas es clara: Leapmotor aporta sus componentes centrales, Opel pone su diseño, la ergonomía del habitáculo, la ingeniería del chasis, la iluminación y los asientos. La fabricación está prevista en la planta de Stellantis en Zaragoza. El proyecto comenzará ya en 2026 y se dilatará hasta 2028, ya que el inicio de producción está previsto para septiembre de ese año.

Por qué importa. Durante décadas, Europa recurría a China para una fabricación en cadena abaratando costes y también durante décadas, China recurría a la tecnología europea para sus bólidos. Pero se han cambiado las tornas y ahora una marca histórica alemana busca apoyo en una empresa china para para su futuro coche eléctrico. Y tiene tres buenas razones de peso: el tiempo, el precio y la fábrica. ¿A qué precio? Pues Stellantis ha recortado 650 puestos de ingeniería de Opel en Alemania, una señal de que el I+D se está desplazando hacia China.

El comunicado en Stellantis Media recoge que esta alianza le permite desarrollar el coche en menos de dos años a partir de una arquitectura eléctrica ya validada, mucho más rápido que empezar de cero y también mucho más barato. Por otro lado, es un espaldarazo más a la experiencia y saber hacer de Figueruelas: lleva fabricando el Opel Corsa desde 1982 y ya ha superado más de 10 millones de unidades y esta nueva línea refuerza su futuro.

El culebrón Stellantis - Leapmotor - Opel. Allá por octubre de 2023, Stellantis compró aproximadamente el 20% de Leapmotor y juntas crearon Leapmotor International, una empresa conjunta (51 % Stellantis, 49 % Leapmotor) con derechos exclusivos de venta y fabricación fuera de la Gran China. Como Stellantis es dueña de Opel y además es accionista de Leapmotor, este contrato de 100 millones cuenta como una operación entre empresas vinculadas, de ahí que Leapmotor tuviera que comunicarlo a la Bolsa de Hong Kong.

China se está comiendo el mercado. Las marcas chinas alcanzaron el 12,7 % de las matriculaciones europeas en el tercer trimestre de 2026, según Dataforce, una subida notable desde el 1% de cuota que tenían hace solo un lustro. Desde que la UE anunció los aranceles a los eléctricos fabricados en China, muchas marcas chinas se han adaptador trasladando parte de su producción a Europa u orientándose hacia los híbridos. En cualquier caso, el ecosistema de marcas, modelos, prestaciones y precios de China hace que resistirse sea una misión casi imposible, tanto para fabricantes como para clientes.

100 millones son solo el principio. Hay muchas incógnitas relativas a este nuevo coche eléctrico de Opel para 2028, como sus dimensiones definitivas, la batería y su autonomía, precio o cómo se enmarca dentro de la gama de la marca, si bien se rumorea que será un SUV de unos 4,50 metros situado entre Frontera y Grandland, y de arquitectura eléctrica y baterías LFP de Leapmotor.

Para Leapmotor, este proyecto se integra dentro del plan FaSTLane 2030 de Stellantis y espera suministrar componentes durante la vida del modelo y ojo porque esta aportación es independiente de este acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte tendrán que negociar, cerrar y pagar ese suministro.

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