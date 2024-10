Los taxistas de Barcelona no cubrirán uno de los puntos más turísticos de la ciudad. No quieren problemas con sus vecinos

La masificación turística de las ciudades está provocando muchos problemas a los residentes de las zonas con más afluencia. Los vecinos de estas zonas se han levantado en armas para reclamar su espacio, lo que ha generado tensiones entre las distintas partes interesadas.

En Barcelona, las tensiones han llegado a tal punto que una de las principales asociaciones de taxistas de la ciudad dejará de prestar servicio a todo un barrio de la ciudad. Su representante espera que otras asociaciones profesionales se les unan.

Tensiones entre taxistas y vecinos. Tito Álvarez, representante de la asociación profesional de taxistas de Barcelona Élite Taxi, una de las más activas durante la "guerra del taxi" contra las VTC, ha hecho un llamamiento para que sus asociados dejen de dar servicio en las calles circundantes del Park Güell, uno de los puntos más turísticos de la ciudad condal.

El llamamiento se hizo desde una entrevista al representante de Élite Taxi en la televisión local Betevé, donde Álvarez explicó la escalada de tensiones por las reivindicaciones vecinales por el señalamiento de los taxistas que prestan servicio en las calles colindantes al Park Güell, uno de los conjuntos arquitectónicos de Gaudí más visitados. Los vecinos llevaban meses denunciando los colapsos de tráfico que provocaba la presencia de una gran cantidad de taxis y vehículos VTC en la zona.

En agosto se estrechó el cerco sobre los taxistas. Durante el pasado mes de agosto, las protestas vecinales presionaron al Ayuntamiento de Barcelona para que se anulara la parada de taxis que se encuentra a escasos 100 metros del complejo de Gaudí. Alejando de ese modo el punto de recogida de pasajeros a una zona menos susceptible a causar molestias.

Además, se restringió el paso a los taxistas al barrio donde se ubica el monumento. Desde la asociación profesional de taxistas se indica que se limitó el acceso solo para dejar pasajeros o para recogidas concertadas previamente mediante interfonos y pilonas.

Sin taxis para los turistas, pero tampoco para vecinos. El representante de Élite Taxi lamentaba tener que llegar a esos extremos, con una medida que, en su opinión, perjudica a los vecinos. "Hemos intentado por activa y por pasiva colaborar con los vecinos y hemos apoyado sus reivindicaciones, pero todo tiene un límite", declaraba el Álvarez en su intervención.

"Si no estamos, no estamos para nadie. Cuando algún vecino requiera nuestros servicios, podéis transmitirles que los responsables de las asociaciones de vecinos seguramente gestionarán la ausencia de taxis en esas zonas", ironizaba Álvarez en su comunicado.

Dar servicio les puede costar una multa. El representante de la asociación profesional afirmaba que: "No es de nuestro agrado tener que llegar a esta medida, pero no estamos dispuestos a pagar multas por hacer nuestro trabajo o porque un pasajero quiera bajar del taxi en un lugar no permitido". Como revelaba El Periódico, la parada que se había inhabilitado en agosto todavía estaba siendo usada por algunos taxistas.

Como confesaba el representante de Élite Taxi, algunas de esas multas se producían a vehículos que se encontraban mal estacionados fuera de las 12 plazas destinadas a la recogida de viajeros o por circular por calles con señalizaciones contradictorias tras los últimos cambios producidos en agosto. Errores de los que, según afirmaba, el área de movilidad del ayuntamiento ya está notificado.

Hace meses "borraron" una línea de autobuses. El conflicto vecinal del barrio de La Salut y del Turó de la Rovira lleva meses de escalada. En el mes de abril, la presión vecinal consiguió que el Ayuntamiento de Barcelona eliminara de Google Maps la línea de autobuses 116 que llevaba a los turistas hasta el Park Güell, colapsando el servicio para los vecinos.

Al desaparecer del servicio de mapas, la afluencia de turistas se redujo y los vecinos volvieron a poder usar el servicio con normalidad.

Imagen | Unsplash (Lluis Bazan, Martijn Vonk)