París afronta por referéndum una decisión clave sobre su movilidad: prohibir los patinetes eléctricos o no

El año pasado acudimos a una mesa redonda organizada por Free Now donde estaban representados algunos de los representantes de las compañías con mayor número de usuarios de micromovilidad de la ciudad. Allí una idea planeó sobre la mesa: el espacio.

Con la explosión de la micromovilidad, algunas ciudades se han convertido en una jungla donde coches, bicicletas, motocilicetas y/o patinetes eléctricos pelean por hacerse un hueco y ganar la batalla del espacio. Algunas ciudades como Valencia o Madrid ya están legislando sobre el número de vehículos que estas empresas pueden poner en las calles.

París, sin embargo, tomará medidas más radicales: el 2 de abril sus ciudadanos decidirán si expulsan a las empresas de alquiler de patinetes eléctricos. Así lo ha confirmado Anne Hidalgo, alcaldesa de la ciudad, en una entrevista en Le Parisien.

Actualmente, en París también se ha optado por limitar el número de operadores que pueden prestar el servicio de alquiler compartido. La licitación, ganada por Lime, Tier y Dott en 2020, termina el próximo mes de febrero pero serán lo parisinos los que decidan en abril si la posibilidad de coger uno de estos patinetes en las calles de la ciudad se mantiene.

No es ecológico

A la hora de decidir, Hidalgo apuesta por un no rotundo, aunque asegura que respetará aquello que voten los parisinos. "No es ecológico. Los empleados de estas empresas no están debidamente protegidos", recalcaba en la entrevista al medio francés.

París vive en una auténtica explosión de patinetes eléctricos. En total, los ciudadanos tienen disponibles 15.000 vehículos de este tipo repartidos por la ciudad, por lo que tienen disponible 69 patinetes eléctricos cada 10.000 habitantes.

Un servicio al que no le falta demanda, según recogen en Le Parisien. La capital francesa es la urbe de Europa donde más se utilizan los patinetes eléctricos. Solo entre septiembre de 2021 y agosto de 2022, el número de trayectos ha crecido en un 90%, según recogen en Le Parisien.

Pese a todo, la ciudad está lejos de los datos de Bruselas, donde hay 201 patinetes eléctricos disponibles para cada 10.000 habitantes, o de Berlín, que sus 48.828 patinetes eléctricos en las calles arrojan más de 100 vehículos de este tipo disponibles para cada 10.000 habitantes. Eso sí, en París, de media cada patinete realiza 3,5 trayectos diarios, por los 1,6 o 1,3 trayectos que realizan en Bruselas o Berlín, respectivamente.

Además de los problemas reiterados que sufren los peatones, Hidalgo también hacía referencia a un supuesto valor "no ecológico" de estos servicios. Y es que hay que tener en cuenta que cuantos más trayectos eviten a los coches, más ecológicos serán estos aparatos.

Sin embargo, es entendible que la inmensa mayoría de los trayectos que estos patinetes eléctricos realizan en París son viajes que no haría un coche, pues la ciudad está intentando acabar con los viajes en tránsito, forzando a que estos usuarios elijan el transporte público.

Y a los datos anteriores hay que sumar las emisiones de los trayectos de las personas y empresas encargadas de recoger los patinetes eléctricos a lo largo del día y de la noche, de cargar sus baterías y colocarlos debidamente al final de la jornada para que vuelvan a ser utilizados el día siguiente.

Foto | Mika Baumeister