La multa de 200 euros más previsible que la DGT tiene reservada para los ciclistas urbanos

Montar en bicicleta es sencillo. No se olvida, cuentan. No podemos decir lo mismo de las normas de tráfico. Ni en bicicleta, ni conduciendo e, incluso, ni si quiera andando. No es de extrañar, por tanto, que cometamos tantos errores e imprudencias cuando caminamos, montamos en bicicleta o conducimos un coche.

Una de ellas está relacionada con el uso que se hace de la bicicleta en el entorno urbano. Es lo que ha querido recordar la DGT en su cuenta de Twitter, donde suele refrescar la memoria a peatones, ciclistas y conductores para hacerles ver que sí, que las normas están ahí para cumplirse.

Ciclistas, peatones y pasos de cebra. Una combinación que, en caso de no conocer las normas puede terminar con una multa de 200 euros, según indica Tráfico en su propia página web, donde recoge 20 normas que todo ciclista debe cumplir y que debemos tener en mente si utilizamos este medio de transporte.

200 euros de multa por cruzar el paso de cebra

En otras ocasiones ya he hablado de mis recomendaciones para circular en ciudad como ciclista. Decía que para alguien que comenzara a utilizar la bicicleta como medio de transporte habitual recomendaba utilizar caminos seguros, como parques o carriles bici, antes de adentrarse en la calzada.

Esto tiene un pequeño problema. Si la ciudad no ha diseñado correctamente sus carriles bici, puede que estos terminen abruptamente en la acera o en un paso de cebra. Lo mismo sucede para entrar en un parque. En estos casos, es preciso que debemos bajarnos de la bici y recorrer este camino andando para no ser multado y, sobre todo, no poner en riesgo a un peatón.

Lo mismo sucede en los pasos de cebra. La DGT ha recordado que estos espacios deben ser cruzados desmontados de la bici, agarrando esta de la mano mientras avanzamos. De esta manera, evitaremos un posible atropello y una caída por nuestra parte.

Foto | Frank Holleman