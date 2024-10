El metro de Barcelona quiere acabar con los billetes sencillos: ya permite entrar sin necesidad de comprobante físico

Comprar un billete en las máquinas expendedoras parecía la única forma de acceder al metro, pero en los últimos años estamos comprobando que existen opciones mejores. Barcelona ha demostrado que la T-Mobilitat es una alternativa viable al papel y estas semanas se ha puesto en marcha otro proyecto en el metro de la capital catalana para continuar eliminando la necesidad de los billetes físicos.

La solución se llama Tap&Go y consiste en poder entrar en el metro pagando con la tarjeta bancaria, pero sin necesidad de comprar un billete físico. En vez de ir a la máquina expendedora o utilizar la aplicación del móvil, el nuevo sistema que ha empezado a implementar Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) es una máquina justo al lado de las barreras de paso donde pagar con contactless.

El sistema no es nuevo, aunque sí su uso en el metro de Barcelona. Desde hace unos años se lleva probando con éxito en los buses de TMB o en el metro de Sevilla. Ahora se ha empezado a extender en el metro de Barcelona, empezando por la Estación de Sants.

El billete sencillo tiene un coste de 2,55 euros en el metro de Barcelona. Se trata de un billete para viajeros esporádicos. Hasta la fecha se tenía que comprar igual que el resto de billetes de la T-Mobilitat, pero con el nuevo sistema es todo mucho más sencillo.

El usuario se acerca a la máquina, pasa su tarjeta bancaria y se permitirá el acceso de manera manual al metro. Lo que ocurre es que este viajero no dispondrá de ningún tipo de comprobante ni billete.

¿Cómo comprobarán los revisores entonces que esa persona no se ha colado? Mediante los últimos cuatro números de la tarjeta de crédito. Los revisores disponen de sistemas de validación de billetes en función de la hora y el origen del pago. Para poder justificar que se dispone de billete, el usuario deberá proporcionar esos cuatro últimos dígitos ante el revisor.

El problema es que este sistema no es compatible directamente con el contactless de la red de la T-Mobilitat. Es decir, las máquinas automáticas donde se paga de manera normal no permiten los pagos con tarjeta bancaria. Por ello se ha añadido una máquina adicional al lado. Para el usuario del metro no es problema, lo que ocurre es que la puerta no se abre sola y se necesita un miembro de seguridad para abrir la puerta manualmente. Debido a ello, el sistema por el momento solo se permite de 09.00h a 21.00h.

Desde su puesta en marcha hace unas semanas, según describe La Vanguardia, se han registrado entre 700 y 900 validaciones diarias. Sants es una estación de metro particular dentro de la red de TMB, debido a que llegan muchos viajeros en trenes de larga distancia. Según describe TMB, en esta estación se registran unos 1.400 billetes sencillos diarios, muy superior a la media habitual de otras estaciones.

Tras probarlo en eventos concretos como el Primavera Sound, Barcelona ahora ha empezado a permitir el acceso al metro sin la compra de billete físico. Un paso más en la digitalización que empezó con la pandemia y va llegando poco a poco.

Imagen | TMB

