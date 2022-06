Mercedes utiliza código abierto en todos sus vehículos. Su peculiar forma de distribuirlo: un CD

En 1985 Richard Stallman creó la Fundación por el Software Libre, una organización con el objetivo colaborativo de fomentar el uso de software libre. Tiempo después, en 1989, Stallman publicó la primera versión de la licencia GPL, que tenía como objetivo aglutinar diversas licencias que entonces estaban en uso en una sola. Pasados más de 30 años, no nos imaginábamos cómo iba a afectar esto a los coches de Mercedes.

Uno de los requisitos indispensables de toda licencia GPL es que el código sea público para los usuarios, con el objetivo de que cualquier persona tenga en sus manos la modificación de dicho código. También garantizar que dicho código fuente se distribuya. Una obligación que Mercedes cumple a su propia manera: con un mini-CD.

Tal y como ha señalado Andreas Ehn, cofundador de Wrapp, ex-CTO de Spotify, en su cuenta de Twitter, Mercedes está distribuyendo un mini-CD con sus vehículos para cumplir con las normas GPL al utilizar código abierto en el software de sus vehículos. Una publicación que ha hecho preguntarse a muchos sobre esta forma de actuar.

I wonder if RMS anticipated that 37 years after he founded FSF, Mercedes would be shipping these mini CDs with its vehicles to fulfill GPL requirements pic.twitter.com/hmD42E898T