Mientras medio mundo duda del coche eléctrico, Toyota sonríe: está consiguiendo los mejores resultados de su historia

Si atendemos al tamaño de la empresa y sus declaraciones, no hay compañía en el mercado del automóvil que se haya opuesto con mayor firmeza al coche eléctrico. Toyota, de la que esperábamos un salto tranquilo a esta tecnología viendo el buen hacer de su tecnología híbrida, no ha dejado de defender su postura: cada cosa a su tiempo.

Los nipones se han hartado a decir que no creen en el coche eléctrico como solución a corto plazo. Sí, tienen una hoja de ruta pero su prioridad no es la de una tecnología que, aseguran, no superará el 30% de cuota de mercado.

En Toyota, todo tipo de directivos han reiterado su intención de ofrecer al cliente todo tipo de tecnologías, desde coches eléctricos hasta vehículos de hidrógeno, pasando evidentemente por sus híbridos. De hecho, aseguran que saldría más barato invertir en la compra de bonos de emisiones a fabricantes de coches eléctricos que seguir metiendo dinero en una tecnología que, consideran, tiene techo.

Y de momento la estrategia está funcionando. No sabemos si es la correcta. Tampoco si acabarán por ser superados por los competidores, conforme el coche eléctrico vaya cogiendo velocidad. O, por el contrario, tampoco sabemos si todos los beneficios actuales les permiten seguir cimentando su futuro y mantenerse como el fabricante que más vehículos produce en el mundo.

El tiempo lo dirá. Hasta entonces, estos son sus números.

El híbrido como pilar de futuro

El salto al coche eléctrico no está siendo sencillo comercialmente para Toyota. El fabricante puso en las calles 8,69 millones de vehículos en 2023. De ellos, apenas el 0,92% fueron coches completamente eléctricos. Incluso mantienen un acuerdo de colaboración con BYD para lanzar sus vehículos en China.

Además, su Toyota bZ4X ha sido un fracaso. Además de haber sido señalado como uno de los coches con peores autonomías del mercado (respecto a lo esperado), su proceso productivo fue todo un dolor de cabeza, con unidades retiradas porque se les podía desprender una rueda.

Desde entonces, las declaraciones sobre el futuro del coche eléctrico empezaron a endurecerse. Ante las críticas, Toyota se defendió asegurando que ofrecerán coches eléctricos a un precio que la gente pueda pagar llegado el momento, que las baterías de estado sólido quedarán limitadas a sus vehículos más ambiciosos y que el híbrido sigue teniendo mucho futuro.

Y, así, con su regla del 1:6:90, la compañía ha conseguido unos resultados en 2023 como nunca habían visto en su historia. De hecho, no se habían visto en ninguna compañía en la historia de Japón. Apuntemos.

Tal y como recogen en Bloomberg, la presentación de resultados de los nipones ha puesto el punto sobre las íes. Toyota consiguió en 2023 un beneficio operativo de 32.000 millones de dólares. Es la cifra más alta en la historia de la compañía y del país para una empresa local.

Señalan también en el diario económico que su margen de beneficio del 11,9% también es el mejor de la industria, alzándose por encima en una batalla que lideraba Tesla en los últimos años. Sin embargo, bajar el precio de sus vehículos ha reducido significativamente esta ventaja que había obtenido la compañía de Elon Musk.

A Toyota le sigue ahora BMW y Stellantis como las marcas que más beneficio obtienen por coche vendido. Las tornas se han dado la vuelta en un año. Mercedes es la cuarta clasificada, pero en 2022 era la segunda marca del mundo que más beneficio obtenía. La primera, como decíamos, era Tesla, que en 2023 ha caído a la sexta posición. Entre los germanos y los estadounidenses se ha colado Hyundai.

La compañía nipona está recogiendo ahora toda la cosecha de invertir en el coche híbrido. Según la compañía, el coste de fabricar un coche híbrido ahora es seis veces inferior al que presentaba cuando debutó el Toyota Prius en los años 90. De hecho, entonces decían perder dinero con cada Prius vendido. Ahora, ganan más dinero que nunca con cada uno de ellos.

Y el contexto económico y social parece estar de su lado. Al menos de momento. Toyota asegura que en un mercado de incertidumbre, el cliente está optando por el híbrido antes que cualquier otra tecnología. En Japón, los datos así lo reafirman. Uno de cada tres coches que venden es híbrido. Además, en 2023 pusieron en el mercado 3,59 millones de unidades de vehículos de este tipo. En 2024 esperan alcanzar 4,48 millones de unidades.

Como decíamos, la duda es si Toyota no está dejando pasar la oportunidad del coche eléctrico. Es algo que el tiempo dirá. En su día, Toyota perdía dinero con cada híbrido vendido y la duda es si no deberían seguir la misma estrategia con el coche eléctrico para, en el futuro, recoger lo sembrado como ahora mismo están haciendo.

De momento, no parecen tener intención.

Los números les avalan.

El tiempo dirá.

Imagen | Toyota

