Tenemos que hablar más tarde. Pero, primero. Gracias a todos por haber sido parte de este viaje. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Esta será mi última carrera de Moto GP. Hemos hecho historia.

Con esta retahíla de carteles, un beso a cámara y un corazón se ha despedido Marc Márquez de la categoría reina del motociclismo.

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El anuncio de la retirada ha pillado a todo por sorpresa. De hecho, el pasado mes de junio el piloto y el equipo anunciaron que continuaría en las temporadas 2027 y 2028. Ahora ese futuro se ha terminado. A falta de conocer las razones en una rueda de prensa o un comunicado más amplio, el 93 ha dicho adiós.

Y eso significa que se despide el piloto español con más mundiales en la categoría reina del motociclismo, empatado con Giacomo Agostini (ambos con ocho títulos) y el segundo piloto español que más mundiales acumula entre todas las categorías de este deporte, sólo por detrás de Ángel Nieto.

El piloto español más importante de la historia

El octavo título de Marc Márquez en MotoGP y el décimo en su carrera deportiva en la suma de todas las categorías le ha valido para abrir el debate de si estamos ante uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos.

Partiendo de la base de que es imposible equiparar deportes e, incluso, épocas, lo cierto es que muchos defenderán que se acaba de retirar el mejor piloto español en la historia del motociclismo. Y es que, por número de títulos acumulados, sólo Ángel Nieto y sus 12+1 coronas pueden hacerle sombra.

Sin embargo, Márquez ha conquistado ocho campeonatos de la máxima categoría, mientras que Nieto nunca compitió en la categoría reina del motociclismo que en aquella época era 500 cc y que estuvo dominada con mano de hierro por Giacomo Agostini, único piloto que también cuenta con ocho mundiales en esta categoría y que ha sumado un total de 15 entre todas ellas.

La importancia de la figura de Márquez es todavía mayor si tenemos en cuenta que su mayor rival ha sido Valentino Rossi, considerado uno de los mejores pilotos de la historia y, sin ninguna duda, el piloto que más aficionados ha llevado a este deporte. Sus peleas en pista en las que, incluso, llegaron al cuerpo a cuerpo con una patada del italiano en mitad de la pista los llevaron a una enemistad que, a día de hoy, parece irreconciliable. Tampoco parece casual que Márquez haya anunciado su retirada una vez ha superado a Rossi en entorchados de la categoría reina.

Desde muy joven, Márquez demostró que era un talento excepcional. Con 17 años y en su tercera temporada en 125 cc consiguió alzarse con su primer título mundial de motociclismo. Dos años después repetiría triunfo en Moto2 culminando la corona con una espectacular remontada de 32 posiciones en la última cita del año. Es la mayor remontada en la historia de este deporte. Un año antes, el del debut en la categoría, certificó un subcampeonato después de que una lesión le impidiera participar en las últimas carreras del año.

En 2013, el piloto español debuta en MotoGP y gana la categoría iniciando uno de los dominios más aplastantes que se recuerdan en la categoría. Se convierte en el piloto más joven en ganar la categoría reina pero, además, entre este año y 2019 suma seis títulos. Sólo falla en 2015 cuando firma un tercer puesto.

Son los años en los que Márquez pelea con Rossi y se abre una batalla donde se pone en cuestión la agresividad del piloto mallorquín. Durante años, el español ha acumulado quejas de los compañeros sobre su extrema hostilidad dentro de la pista, buscando unos límites que le han llevado a gravísimas caídas año tras año. De hecho, es aquí cuando comienza su calvario.

Una lesión en el hombro le impediría competir con normalidad durante los próximos años hasta el punto de que entre 2019 y 2025 es operado hasta en nueve ocasiones por agravarse esta lesión y por daños provocados en otras caídas, lo que han ido dejando maltrecha la salud del piloto.

Con todo, en 2025, consiguió sumar un nuevo entorchado cerrando su particular camino del héroe. Era el noveno acumulado y el séptimo en la categoría reina. Hoy, con el octavo título bajo el brazo, superando a Valentino Rossi en al categoría reina e igualando a Giancomo Agostini en lo más alto, se retira.

Decimos adiós al piloto más importante de la historia del motociclismo español.

Foto | Wikimedia

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