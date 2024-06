El mantenimiento de un coche eléctrico es extremadamente sencillo: tanto que hay quien duda de si lleva o no aceite

El mantenimiento del coche eléctrico es mucho más sencillo que el de un motor de combustión. Es una afirmación irrefutable si tenemos en cuenta que un vehículo completamente eléctrico carece de un propulsor con cientos de piezas móviles, que sufren constante desgaste y que necesitan ser lubricadas.

Por ello, también es obvio que las posibilidades de sufrir una avería mecánica en un coche eléctrico también es menor y que, cuantos más kilómetros se realicen, más rentable será esta tecnología pues nos olvidamos de cambios de bujías, de correas de distribución, embrague, aceites de la caja de cambio, del motor, su filtro...

¿Seguro? ¿En un coche eléctrico también se cambia el aceite? De hecho, ¿utiliza algo de aceite?

El aceite, el coche eléctrico y su mantenimiento

Si hay algo que se deba censurar de la información diaria es el grado de posicionamientos inamovibles que se han establecido, las opiniones en las que no se contemplan los grises y el sectarismo que se difunde en redes sociales y otros medios digitales.

El resultado es un cúmulo de informaciones contradictorias que puede llevar a una persona a gastarse decenas de miles de euros en un coche y, más tarde, enterarse de que sí, su coche eléctrico también necesita aceite para hacer funcionar algunas de sus partes.

Esto ha llevado a que, por ejemplo, este mecánico que tiene cuenta en TikTok haya tenido que demostrarle a un cliente que su Tesla también utiliza aceite para funcionar. Menos que un vehículo de combustión, es cierto, pero también lo utiliza en su transmisión y puede llegar a ser necesario cambiarlo.

Sí hay que señalar que Tesla no marca un cambio de aceite periódico ni en kilómetros ni en años. De hecho, la marca asegura que si el coche no tienen ningún tipo de problema, el aceite que lleva de serie debería durar toda la vida útil del automóvil. Algo así como un coche que utiliza distribución por cadena y no por correa. No se contempla un cambio periódico pero sí puede ser necesario si hay algún tipo de de problema.

Lo mismo sucede con el cambio del líquido de frenos. En este caso, Tesla recomienda vigilar su estado cada dos años y cambiarlo si está contaminado pero no establece un número máximo de kilómetros para sustituir el líquido de frenos del coche. En el caso del líquido del refrigerante de la batería, estamos en la misma situación, revisiones periódicas para comprobar su estado y sólo recomienda su cambio si el líquido está contaminado.

Esto no sucede en otras marcas. En un Renault ZOE, el cambio se recomendaba cada cinco años o 150.000 kilómetros. En un Peugeot e-208, cada 10 años o 175.000 kilómetros. Como vemos, son cifras o periodos de tiempo muy largos, pero sí se contempla este tipo de sustituciones.

Es decir, el mantenimiento de un coche eléctrico es muchísimo más sencillo que el de uno de combustión. También es muchísimo menos costoso pero, sin embargo, sí utiliza aceite y puede llegar a ser necesario cambiarlo si el vehículo muestra algún tipo de problema. No es lo habitual (en un coche de combustión el cambio debe ser periódico) pero tampoco es descartable por completo.

