El presidente de Chechenia tiene un Tesla Cybertruck con ametralladora. Cómo ha llegado hasta ahí es un misterio

Ramzán Kadírov es uno de los mandatarios más fieles al presidente ruso Vladímir Putin dentro de Rusia. Jefe de la República de Chechenia desde 2007, se ha hecho célebre durante los últimos años por su peculiar percepción de la música y por la represión hacia los homosexuales. Ahora, ha vuelto a saltar a la fama por un motivo peculiar: tiene un Tesla con una ametralladora incorporada. O eso dice él.

Un Cybertruck de combate. A mediados de agosto, Reuters publicaba que el jefe de la República de Chechenia había difundido a través de su canal de Telegram varias fotos y vídeos donde aparecía conduciendo y elogiando la maniobrabilidad de un Tesla Cybertruck que, según afirmaba, le había regalado Elon Musk.

No obstante, este no era un Cybertruck convencional, ya que lucía una ametralladora de gran calibre instalada en la parte trasera, convirtiéndolo en un vehículo militar.

La noticia llega a X. Anton Gerashchenko, ex asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, se hizo eco de las afirmaciones de Kadírov desde su perfil de X, incluyendo un vídeo de mandatario conduciendo su Cybertruck equipado con su mortífero accesorio en la parte trasera.

En su mensaje, el ex asesor destacaba que el líder checheno había prometido enviar el vehículo a la zona de guerra como apoyo para las tropas rusas en su ofensiva y un mensaje dirigido a Elon Musk: "¡Elon, gracias! ¡Ven a Grozny, te recibiré como al huésped más querido!".

Elon lo desmiente. Elon Musk no tardó en desmentir la noticia respondiendo al periodista de The New York Times, Seth Abramson, que había republicado el mensaje de Gerashchenko. "¿En serio eres tan retrasado que crees que doné un Cybertruck a un general ruso? Esto es increíble".

¿Cómo pudo llegar un Cybertruck, cuya producción es todavía relativamente baja, a las manos de Kadírov? Lo cierto es que no podemos saberlo. Podría haberlo adquirido como un particular a través de intermediarios, aplicándole más tarde las modificaciones que se muestran en los vídeos difundidos por el mandatario.

Lo que Musk te da, Musk te quita. En un nuevo episodio de este serial que bien podría pasar por secuela de Mad Max, con vehículos postapocalípticos montando armas imposibles, fuentes de Fortune aseguran que el líder checheno había publicado en su cuenta de Telegram que Elon Musk había desactivado remotamente su Cybertruck militar.

"Musk desactivó de forma remota el Cybertruck. Eso no es algo agradable que haga Elon Musk. Da regalos caros desde el fondo de su corazón y luego los apaga de forma remota". Según Fortune, Kadírov habría publicado:"Eso no es varonil. Tuvimos que remolcar el caballo de hierro. ¿Cómo pudiste hacer eso, Elon?". Ni Elon Musk ni ningún otro representante de Tesla se ha pronunciado sobre esta acusación.

Cybertrucks de combate. Desde CNN apuntan a que Ramzán Kadírov tendría en su poder tres Cybertrucks equipados con metralletas. Dos de los cuales se habrían enviado como apoyo a las fuerzas rusas. "Se han enviado dos Cybertrucks más a la zona de guerra de SVO (Ucrania). El apagado remoto no afectó a estos vehículos. Están operando normalmente, sin ningún fallo. No se puede pedir una mejor publicidad para el Cybertruck", aseguran en CNN que había publicado Kadírov.

En el entusiasmo sobre la fiabilidad de Cybertruck del gobernante checheno contrasta con los numerosos problemas de fiabilidad que están sufriendo algunas unidades de este modelo desde que salió a la venta a finales de 2023. El último de fallo conocido de la pick-up de Tesla es un problema con el pedal del acelerador que ha provocado una llamada a revisión de casi 4.000 vehículos.

Imagen | Unsplash (Somalia Veteran), Wikimedia Commons (tatarstan.ru)