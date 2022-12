Lexus ya trabaja en un cambio de marchas para coches eléctricos. Su secreto: no lleva cambio de marchas

No suena. No tiene vibraciones. Es suave. No necesita cambios de marchas. Podrían ser (y son) los argumentos de cualquier amante del coche eléctrico. Y contra todos estos argumentos, como si fuera contra el gran muro del raciocinio, allá va Lexus. La compañía nipona está desarrollando un cambio de marchas para coches eléctricos.

**Dos mundos***. Bueno para unos, aberración para los otros. Dos muros que se miran por encima del hombro, con la superioridad de quien se cree con la verdad absoluta. Amantes de la combustión y amantes del coche eléctrico frente a frente exponiendo sus argumentos con fuerza, solidez y una tensión que ha ido creciendo en los últimos años.

Pero dejemos a un lado lo medioambiental. Centrémonos en nuestra forma de movernos. Otro aspecto en los que combustión y eléctricos están completamente en desacuerdo. Unos alegan pasión. Los otros racionalidad y sentido común. En el centro del debate: la caja de cambios.

El feeling. Dirá cualquier amante del coche de combustión que no hay nada como un cambio manual. Sentir que suben las revoluciones por minuto del motor. Pisar embrague. Engranar una nueva marcha. Levantar el pie izquierdo y pisar con fuerza con el derecho. Fluir con el coche y hacer el punta-tacón en la próxima curva.

Y dirá el amante del coche eléctrico que el viaja sin ruidos y sin vibraciones. Acelera e instantáneamente tiene toda la potencia de su coche en el pie derecho. Todo pasa en décimas de segundo y el eléctrico sale disparado con cada pequeño movimiento del acelerador. Y no necesita de aquel artefacto de la prehistoria que es la caja de cambios manual.

Y, en el centro: Lexus. Para unir, con el objetivo de reconciliar a unos y otros. En el centro del ring. Ahí está Lexus. La marca ha confirmado con un vídeo que está trabajando en un cambio manual para coches eléctricos. El vídeo lo podemos ver en un tweet de la revista especializada EVO en su versión de Reino Unido.

Lexus is developing a manual transmission for electric cars, and here's a first look at a working prototype. Is this the future of the driver's car? https://t.co/sUIaspEpeO pic.twitter.com/aaTUBz6qGg